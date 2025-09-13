BURKINA-NAHOURI-INSECURITE-SANTE-PUBLIQUE

Nahouri : La douane de Zecco remet 1150 litres d’alcool saisis à 6 formations sanitaires de Zecco et Ziou

Pô, 13 sept. 2025 (AIB)- Les services des douanes de Zecco, dans la province du Nahouri, ont remis, ce jeudi 11 septembre 2025 à Guelwongo, 1150 litres d’alcool saisis, à six formations sanitaires des communes de Zecco et Ziou. La directrice régionale des douanes du Nazinon, Andréa Bertille Derra/Kalmogho, a remis le don aux délégations spéciales représentées par les premiers vice-présidents desdites communes.

Le bureau des douanes de Zecco, dans la province du Nahouri, a remis ce jeudi 11 septembre 2025 à Guelwongo, 1150 litres d’alcool saisis, à six formations sanitaires représentées par les représentants des infirmiers chefs de poste de Guelwongo et de Zecco des communes de Zecco et de Ziou, dans la province du Nahouri.

Pour la directrice régionale des douanes du Nazinon, Andréa Bertille Derra/Kalmogho, c’est dans le cadre des activités quotidiennes de la douane que cette importante quantité d »alcool a été saisie.

Ayant pris l’avis des professionnels de santé, ces produits sont utilisés dans les formations sanitaires pour la prévention, le contrôle des infections et la réanimation des nouveaux nés.

« C’est pourquoi, nous avons décidé de les remettre aux CSPS en passant par les présidents des délégations spéciales car laisser ce produit à la consommation des populations va leur porter un préjudice sanitaire », a indiqué Mme Derra.

La directrice régionale des douanes du Nazinon, a félicité le personnel pour cet engagement sans faille sur le terrain et la bonne collaboration avec les autres services de sécurité sur le terrain.

Aux populations, Andréa Bertille Derra/Kalmogho, les a invités à collaborer franchement avec les forces de défense et de sécurité sur le terrain car leurs missions ont pour seul but de les sécuriser.

Pour le premier vice-président de la délégation spéciale de Ziou, Naaba Maaltenga, ce don vient enlever une grosse épine aux pieds des deux délégations spéciales.

Il a témoigné toute la gratitude et la reconnaissance des bénéficiaires au personnel de la douane de Zecco et à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité (FDS), qui exercent leurs missions sur le terrain et de sécurisation de l’espace frontalier.

« Vous êtes les acteurs de première ligne et votre engagement et le sacrifice contribuent à améliorer les acquis sécuritaires dans les zones reculées », a indiqué le premier vice-président PDS de Ziou.

Les bénéficiaires ont promis utiliser le produit uniquement dans le cadre du service.

En rappel, les formations sanitaires de ces deux communes avaient bénéficié en décembre 2024 de 350 litres d’alcool.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo