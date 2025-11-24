Burkina-Nahouri-Elevage- Transhumance-Conférences

Nahouri : La cohésion sociale et la prévention des conflits au centre des conférences publiques

Pô, 24 nov. 2025 (AIB)- Le projet DINADANE, a organisé, du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025 dans les cinq communes de la province du Nahouri, des conférences publiques, pour prévenir les conflits liés à l’accès et à la gestion des ressources naturelles partagées tout en renforçant la cohésion sociale.

La problématique de la transhumance transfrontalière, l’exploitation des ressources naturelles, les conflits internes et transfrontaliers, sont de plus en plus récurrents dans plusieurs localités du Burkina.

C’est donc pour prévenir ces difficultés que le projet DINADANE en collaboration avec ses partenaires ont organisé ces différentes conférences publiques dans les cinq communes que compte la province.

Dans chacune des communes, les thématiques comme la cohésion sociale, la gestion durable des ressources naturelles, les conflits liés à l’accès aux ressources naturelles et la gestion durable des espaces et aménagements pastoraux, ont été développés par les directions provinciales de l’action humanitaire, des eaux et forêts et de l’agriculture et des ressources halieutiques, membres de l’observatoire provinciale de prévention et de gestion des conflits (OPPREGECC).

Aux termes de ces tournées de sensibilisation et d’échanges, les différents acteurs que sont les autorités coutumières et religieuses, les pasteurs, les agro-pasteurs et les services techniques, se sont engagés à renforcer la cohésion sociale, à respecter les règles locales qui encadrent l’exploitation des ressources naturelles, la transhumance et la circulation des biens et des personnes au Burkina et au Ghana.

Pour la chargée de la cohésion sociale au sein du projet DINADANE, Béore Somda, les objectifs recherchés ont été largement atteints au regard de la qualité des échanges et des contributions des populations.

Cela démontre qu’elles sont résolument engagées à utiliser de façon rationnelle et à préserver les ressources naturelles partagées tout en privilégiant la cohésion sociale.

Le projet DINADANE est un projet de gestion consensuelle des ressources naturelles partagés dans les zones frontalières des régions du Nando, et du Nazinon.

Le Projet, financé par la fondation PATRIP est mis en œuvre par le consortium HELP, RECOPA, Fédération NUNUNA et CLIP au Ghana.

Agence d’information du Burkina

