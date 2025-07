BURKINA-NAHOURI-ENTREPRENARIAT-JEUNESSE

Nahouri : Kos-Wendé auto et moto école forme 37 jeunes en conduite d’engins lourds

Pô, 30 juin 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a présidé, ce samedi 28 juin 2025 à Pô, dans la province du Nahouri, la cérémonie de remise d’attestations à 37 jeunes de la première promotion, formés en conduite d’engins lourds. L’initiative est de Kos-Wendé auto et moto école de Pô.

37 jeunes de la première promotion, formés en conduite d’engins lourds (Pelle hydraulique, Dumper et chargeuse), ont effectué leur sortie, le samedi 28 juin 2025 à Pô.

En mettant sur la place du marché 37 jeunes formés en conduite d’engins lourds, le promoteur de Kos-Wendé auto et moto école, Kizito Ada, veut contribuer au développement socio-économique et partant lutter contre la pauvreté.

« Notre école pense par cette initiative avoir accompli une mission. Mettre sur la place du marché de la main d’œuvre qualifiée. Le souhait de l’école est qu’ils se perfectionnent afin d’être des exemples dans leur lieu de travail et profiter pleinement des fruits de leur permis», a-t-il indiqué.

Le représentant des apprenants, Wemanga Adouabou, a témoigné leur gratitude au promoteur pour cette belle initiative en faveur des jeunes.

« Cette formation est le début d’un chapitre qui s’ouvre à nous, mais nous sommes convaincus qu’avec les outils nous pourrons affronter les défis qui se présenteront à nous », a souligner M. Adouabou.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a salué le promoteur pour ces nombreuses actions et son engagement patriotique en faveur de la sécurité routière.

Il a invité les apprenants à être des ambassadeurs de la discipline, de la rigueur et des artisans du développement avant de baptiser cette première promotion, » promotion solidarité ».

Le parrain du jour, le directeur général de Becotex, Maurice Yaguibou, a quant à lui prodigué des conseils à ces filleuls.

Au cours de la cérémonie le promoteur a sensibilisé les populations sur l’incivisme routier et les avantages liés au port du casque.

Aussi, cette formation qui a duré trois mois a été assurée par le centre de formation professionnelle Emeraude.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/ar