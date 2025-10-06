BURKINA – NAHOURI – JUSTICE – INSTALLATION PRESIDENT TGI

Nahouri/Justice : Le président du Tribunal de grande instance de Pô s’engage à privilégier la concertation

Pô, 4 oct. 2025 (AIB)- Le président par intérim du Tribunal de grande instance de Pô, Sylvain Bayala, a installé, ce vendredi 3 octobre 2025, le président du Tribunal de grande instance de Pô, le magistrat, Jean pierre Somtiligri Ouédraogo. Il s’est engagé à être à l’écoute de tous, à privilégier la concertation et la communication avec les différents acteurs.

Le président du Tribunal de grande instance de Pô, le magistrat Jean Pierre Somtiligri Ouédraogo, a été installé, le vendredi 3 octobre 2025 au cours d’une audience solennelle.

La cérémonie a connu la présence des autorités provinciales conduites par le Haut-commissaire, du conseil supérieur de la magistrature et plusieurs invités.

Après la lecture des textes par le greffier en chef, suivi des félicitations du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Pô, Arsène Bansé et le président par intérim sorti, Sylvain Bayala.

Le procureur du Faso a souligné que cette installation repose sur deux objectifs principaux dont le premier est de faire prendre au magistrat nouvellement installé toute la mesure de sa responsabilité et le deuxième, de présenter le magistrat à la population qu’il doit servir.

Le nouveau président, a témoigné sa gratitude aux plus hautes autorités du pays pour sa nomination à la tête de cette juridiction.

Il s’est engagé à être à l’écoute de tous, à privilégier la concertation et la communication avec les différents acteurs.

Jean pierre Somtiligri Ouédraogo, a indiqué que sur le plan juridique et judiciaire, le contexte national particulier et les nombreuses réformes législatives en cours obligent les acteurs à un effort d’adaptation.

C’est pourquoi, M. Ouédraogo, a invité les acteurs à concilier les principes fondamentaux et universels de justice avec le besoin d’une justice endogène prenant en compte la situation nationale particulière.

Il faut également noter que trois juges en fin de mission ont reçu les félicitations du président du tribunal et du procureur pour le travail abattu dans cette juridiction.

Il s’agit des juges François S. Somé, Rabiatou Balkissa Bitibaly/Ouedraogo et Abdouramane Doronti, qui ont passé 5 ans dans cette juridiction.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo