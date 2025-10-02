BURKINA – NAHOURI – ENGAGEMENT – JOURNEES

Nahouri/Journées nationales d’engagement patriotique : Les forces vives invitées à valoriser la tenue traditionnelle et les mets locaux

Pô, 2 octobre 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a lancé, ce jeudi 02 octobre 2025 à Pô, dans la province du Nahouri, la 2e édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne. Il a appelé les forces vives à valoriser la tenue traditionnelle et les mets locaux.

Les forces vives de la province du Nahouri ainsi que les Forces de défense et de sécurité (FDS) de la garnison de Pô, ont assisté ce 2 octobre 2025, à la montée solennelle du drapeau au haut-commissariat du Nahouri.

Cette activité marque le lancement officiel de la 2e édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Hymne de la victoire en Kassim suivie de la montée des couleurs et le message du Président du Faso lu par le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, ont constitué l’ossature de cette journée.

Dans le message, M. Kam, a invité les Burkinabè à bâtir une Nation souveraine, juste et prospère, ou chaque citoyen se reconnaît dans les valeurs de dignité, de solidarité, de probité et de patriotisme.

Il a souligné également qu’en période de révolution, la discipline, et l’ordre doivent se traduire par le respect et l’entretien de ce qui appartient à tous.

Ces biens ne sont pas anonymes, ils sont la richesse commune de notre peuple, toute dégradation volontaire ou négligence coupable est une trahison à la révolution.

« En période de révolution, l’administration publique est le cœur de la Nation. Tous blocage, abus de position, retard volontaires, acte de racket ou détournement des ressources publiques entrave le progrès collectif et doit être combattu sans pitié », a martelé le Haut- commissaire.

Sié Aristide Mohamed Kam, a souhaité que le port de la tenue traditionnelle (Faso dan fani ou Koko donda) et la consommation des mets locaux, soient privilégiés durant cette période.

Il a aussi invité les forces vives à participer activement aux différentes activités organisées dans le cadre de cette édition.

Agence d’information du Burkina

