Nahouri/Journées nationales d’engagement : Les forces vives assainissent les services du haut-commissariat

Pô, 5 oct. 2025 (AIB) – Dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et participation citoyenne, les forces vives de la province du Nahouri, ont assainit, ce samedi 4 octobre 2025, les services du haut-commissariat.

Après le lancement officiel de la deuxième édition des journées nationales d’engagement patriotique et participation citoyenne (JNEPPC) le 2 octobre 2025 par la montée des couleurs nationales, les forces vives de la province du Nahouri ont assainit ce samedi 4 octobre 2025les services du haut-commissariat.

Munis de machettes et de râteaux, les populations, les Forces de défense et de sécurité (FDS) de la garnison de Pô, les associations en charge de l’assainissement de Pô et la veille citoyenne, se sont mobilisés pour assainir les services du haut-commissariat.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a salué la mobilisation du jour et l’acte citoyen posé par les populations.

Il les a invités à rester mobiliser pour les autres activités qui seront organisées dans le cadre des journées nationales d’engagement patriotique et participation citoyenne.

Le Haut-commissaire, a également invité les forces vives à véhiculer le message du Président du Faso livré à l’occasion de ces journées au sein de la communauté.

Il a invité les Burkinabè à bannir les blocages, abus de position, retard volontaires, acte de racket ou détournement des ressources publiques dans les services publics.

Agence d’information du Burkina

