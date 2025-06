BURKINA-NAHOURI-ADMINISTRATION-INFRASTRUCTURES-INSTALLATION

Nahouri/Infrastructures : Boris Atiégba Hada prend les rênes de direction provinciale

Pô, 19 juin 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien, a officiellement installé, ce mardi 17 juin 2025 à Pô, le directeur provincial des infrastructures et du désenclavement du Nahouri, Boris Atiégba Hada. Le nouveau directeur s’est engagé à donner le meilleur de lui-même pour réussir la mission à lui confiée.

La cérémonie d’installation du nouveau directeur provincial des infrastructures et du désenclavement du Nahouri, Boris Atiégba Hada, a eu lieu le mardi 17 juin 2025 à Pô, par le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien.

M. Hada a témoigné sa gratitude aux autorités du pays pour la confiance placée en lui pour conduire la politique du département dans cette province.

« Je promets de donner le meilleur de moi-même pour réussir la mission qui m’est confiée évidemment avec vos soutiens et conseils », a indiqué directeur provincial des infrastructures et du désenclavement du Nahouri.

Il a indiqué que les acquis engrangés par son prédécesseur seront préservés.

Le directeur provincial sorti, Pierre Damien Sandwidi, a salué l’accompagnement de l’ensemble des couches socio-professionnelles qui ont permis à la direction de relever les défis durant son séjour dans le Nahouri.

Le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien et le directeur régional en charge des Infrastructures du Centre-Sud, Koumbatian Somé, ont félicité Pierre Damien Sandwidi, pour la réalisation des nombreuses infrastructures durant les 7 ans et 8 mois passés dans cette direction.

Ils lui ont souhaité bonne suite de carrière et ont dit leur disponibilité à accompagner le nouveau directeur provincial afin qu’il relève les défis qui se présenteront à lui.

Agence d’information du Burkina

