Nahouri/Infrastructure : Les populations de Narguia construisent un ouvrage de franchissement

Pô, 10 août 2025 (AIB)- Les populations du village de Narguia, village de la commune de Ziou, situé à la frontalière avec le Ghana, se sont mobilisées depuis le vendredi 1er août 2025, pour construire un ouvrage de franchissement en état de dégradation avancée.

Pendant deux semaines, personnes âgées, jeunes et femmes du village de Narguia, dans la commune de Ziou, à l’appel des personnes ressources dudit village se sont mobilisés comme un seul homme pour construire un ouvrage de franchissement distant d’environ 200 m en état de dégradation très avancée.

« Pendant la saison des pluies nos différents villages sont coupés des uns des autres et avec certains villages du Ghana voisin. Aussi, la dynamique actuelle des plus hautes autorités du pays invité chacun Burkinabè a développé des initiatives endogènes en entendant que le gouvernement réagisse », indiqué le président du Conseil villageois de développement (CVD) de Narguia, Soanga Dagwiné.

Pour lui, depuis deux semaines, « nous nous sommes mobilisés pour rendre cette voie accessible au bonheur des populations des deux pays frères ».

Comme doléance, les populations de Narguia ont plaidé auprès des plus hautes autorités pour le désenclavement de cette localité propice aux échanges avec le Ghana voisin.

