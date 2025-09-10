BURKINA-NAHOURI-RETOUR-BACHELIERS-IMMERSION-PATRIOTIQUE

Nahouri/Immersion patriotique : Les appelés à l’immersion patriotique sont de retour à Pô

Pô, 9 sept. 2025 (AIB)- Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Nahouri, Malick Simporé et du deuxième vice-président de la délégation spéciale, Luc Pétrabou, ont accueilli, ce mercredi 10 septembre 2025 en fin de matinée à la place Némaro de Pô, les appelés à l’immersion patriotique de retour à Pô après un mois passé à Manga, chef-lieu de la région du Nazinon, pour leur formation.

Partis le 11 août dernier pour un mois d’immersion patriotique obligatoire à Manga, chef-lieu de la région du Nazinon, les bacheliers du Nahouri ont regagné leurs familles réceptives ce mercredi 10 septembre 2025.

Ils ont été accueillis à la place Némaro de Pô par le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire, accompagné de ses collaborateurs et du deuxième vice-président de la délégation spéciale de Pô, Luc Pétrabou.

Après les hymnes nationale et de l’AES entonnées par les bacheliers, ils les ont félicités pour cette brillante participation.

«Les valeurs que vous aviez apprises pendant ce mois, vous permettront de vivre en communauté. Vous devriez être des éclaireurs et des relais pour la communauté. Faites en sorte que les connaissances acquises profitent à la communauté entière. Nous comptons sur vous pour bâtir un Burkina indépendant », ont indiqué les deux responsables.

Les « immergés » ont noté avoir appris des valeurs apprises pour bâtir un Burkina de paix, de cohésion sociale, d’équité tout cela dans l’ordre et la discipline.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo