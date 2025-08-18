BURKINA-NAHOURI-SANTE-PUBLIQUE-INCINERATION

Nahouri/Fraude : Plus de 2000 poulets impropres à la consommation incinérés à Pô et Dakola

Pô, 17 août 2025 (AIB)-Le poste de contrôle vétérinaire aux frontières de Dakola, en collaboration avec les services de la gendarmerie de Pô et de Dakola, ont incinéré le vendredi 15 et le samedi 16 août 2025 respectivement à Pô et à Dakola, dans la commune de Pô, plus de 2 000 poulets impropres à la consommation importés frauduleusement d’un pays où sévit la grippe aviaire.

2050 poulets conditionnés dans 205 cartons impropres à la consommation ont été incinérés le vendredi 15 et le samedi 16 août 2025, par le poste de contrôle vétérinaire aux frontières de Dakola en collaboration avec les services de la gendarmerie de Pô et Dakola.

Selon le responsable du poste, Ibrahim Yoda, cette pratique a la peau dure dans la commune de Pô malgré les sensibilisations.

« Au cours de cette année 2025, une grande quantité avait été incinérée au premier trimestre ce qui veut dire que les populations ignorent les risques sanitaires et les conséquences de la consommation de ces poulets », a indiqué M. Yoda.

Tout en saluant, la bonne synergie et la vigilance des forces de défense et de sécurité présentes dans la ville de Pô et Dakola, le responsable du poste, a invité les populations à collaborer avec ces servces, car leurs actions sur le terrain ont pour seul but de préserver leur santé et de les protéger.

Ibrahim Yoda a poursuivi en rappelant que le Burkina Faso par un arrêté interministériel de 2015 interdisait l’importation, la distribution et la commercialisation de la volaille, des produits aviaires et de leurs dérivés d’origine en provenance des pays infectés par le virus H5N1 et H5N3 de la grippe aviaire.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo