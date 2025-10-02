BURKINA-NAHOURI-EXPORTATION-AMANDES-KARITE-SAISIE

Nahouri/Fraude : La police de Pô saisi 138,4 tonnes d’amandes de karité de plus de 48 000 000 F CFA

Pô, 1er oct. 2025 (AIB)- Le commissariat central de la police de Pô a saisi, du 26 au 29 septembre 2025, 138,4 tonnes d’amandes de karité destinée à l’exportation vers le Ghana, pour un montant de plus de 48 000 000 F CFA.

Dans sa mission régalienne de protection des personnes et des biens, la police nationale du Nahouri à travers le commissariat central de police de la ville de Pô, a saisi une importante quantité d’amande de karité destinée à l’exportation vers le Ghana.

L’opération menée du 26 au 29 septembre 2025 a permis de saisir 8 camions de 10 tonnes, 6 tricycles, chargés d’amendes de karité soit 138,4 tonnes pour un montant de plus de 48 000 000 F CFA en destination du Ghana.

Selon les services de police, il ressort qu’une fois ces camions à Pô, les amendes sont reconditionnées dans des tricycles pour faciliter le franchissement de la frontière en contournant les différents postes de défenses et sécurité sur la nationale N°5.

Ils ont indiqué qu’après la phase policière de l’enquête qui est toujours en cours, ils seront conduits devant le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Pô pour les suites judiciaires.

Il faut rappeler que l’exportation des amandes de karité et la délivrance des autorisations spéciales d’exportation ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre par un communiqué conjoint des ministères du Commerce, de l’Industrie et de l’Economie en date du 18 septembre 2024.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo