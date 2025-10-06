BURKINA-NAHOURI-GUIARO-EDUCATION-EXCELLENCE-SCOLAIRE

Nahouri/Excellence scolaire : La commune de Guiaro célèbre les meilleurs acteurs de l’éducation

Guiaro, 5 oct. 2025 (AIB)- La Présidente de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Guiaro, Monique Bazié, a présidé, ce samedi 4 octobre 2025, la cérémonie de célébration des meilleurs acteurs de l’éducation. 21 lauréats des différents ordres du système éducatif communal ont été primés.

Une célébration pour valoriser le mérite au primaire tout comme au secondaire a été tenue, ce samedi 4 octobre 2025, dans la commune de Guiaro, localité située à une trentaine de Km à l’Ouest de Pô.

C’est au total 21 meilleurs enseignants et élèves des différents ordres du système éducatif communal qui ont été primés à cet effet.

Les quatre premiers filles et garçons au CEP, sont repartis chacun avec un vélo et un kit scolaire tout comme les deux premiers au BEPC.

Pour les deux premiers au BAC, ils ont reçu une enveloppe de 25 000 F CFA pour préparer la rentrée académique.

La présidente de la délégation spéciale de la commune de Guiaro Monique Bazié, a invité les filles et fils de la commune a pérennisé cette activité afin de répondre à l’appel du Chef de l’Etat qui veut que chaque Burkinabè participe au développement de la Nation.

Il faut noter que cela fait plus d’une dizaine d’années que les meilleurs acteurs de l’éducation n’étaient plus primés.

La tenue effective de cette activité de valorisation du mérite des acteurs de l’éducation a été saluée par les acteurs de l’éducation.

Cette édition a été parrainée par Poumon Yogo, Boureima Ouandiagabou, Kassoum Oulon et Martial Drabo.

Agence d’information du Burkina

EAB/HKO/hb/oo