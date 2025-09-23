BURKINA-NAHOURI-CLOTURE-ACTIVITES

Nahouri/Espace vacances jeunes filles : Deux semaines pour valoriser l’art culinaire et le vivre ensemble

Pô, 23 sept. 2023 (AIB)- L’association Djoatina de Pô « Espoir de demain », a clôturé, ce lundi 22 septembre 2025 à Pô, les activités de la 9e édition de « Espace vacances jeunes filles de Pô ». Présidé par le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, cet espace qui a duré deux semaines, a permis aux jeunes filles d’apprendre à préparer les mets locaux et les a sensibiliser sur les maux qui minent la société.

Pendant deux semaines, la vingtaine de jeunes filles ont été formées entre autres, en art culinaire, en confection de chaussures et de chapeaux, en sécurité routière et en création d’activités génératrices de revenus.

« Promotion détermination », c’est le nom que porte la promotion des jeunes filles de la 9e édition de « Espace vacances jeunes filles de Pô ».

Pour la promotrice, Kadoua Wetta/Abem, l’art culinaire traditionnel africain qui confère à la femme une place importante et une considération est en voie de disparition.

«Certaines femmes rencontrent d’énormes difficultés dans leurs foyers parce qu’elles ne savent plus proposer le moindre met local à leur époux, ces activités permettront aux jeunes filles de renforcer leurs capacités dans diverses domaines », à laisser entendre Mme Wetta.

La représentante des filles, Nourriahi Abem, a salué cette initiative qui leur a permis d’apprendre sous la conduite des formatrices, la préparation de plusieurs mets locaux.

Elle s’est engagée à mettre les connaissances acquises au profit de la communauté entière.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a invité les jeunes filles à être des modèles dans leur famille, car la famille reste la première école de la vie.

« Vous devriez capitaliser et réinvestir les valeurs et connaissances acquises au profit de la communauté. Vous êtes les espoirs de demain, soyez des modèles de courage, de créativité, de détermination et d’engagement », a soutenu l’autorité provinciale.

M. Kam, a également félicité les responsables de l’association qui, depuis neuf années, investit son énergie et son amour pour offrir aux jeunes filles de notre province un cadre d’épanouissement et de formation continue.

Avant le début de la cérémonie, l’assemblée a entonné en Kassim l’hymne de la victoire des forces combattantes sur les forces du mal.

Agence d’information du Burkina

