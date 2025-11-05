BURKINA-NAHOURI-ADMINISTRATION-ENVIRONNEMENT-INSTALLATION

Nahouri/Service départemental des Eaux et forêts : Le nouveau chef promet donner le meilleur de lui-même pour réussir sa mission

Pô, 5 nov. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pô, Illassa Dianda, a installé, ce lundi 3 novembre 2025 à Pô, le chef de service départemental des Eaux et forêts de Pô, le lieutenant des eaux et forêts, Abdoul Rasmané Bamogo. Il a promis de donner le meilleur de lui-même pour réussir la mission à lui confiée.

Le nouveau chef de service départemental des Eaux et forêts de Pô, le lieutenant des eaux et forêts, Abdoul Rasmané Bamogo, a été installé, le lundi 3 novembre 2025 à Pô.

« Je témoigne ma gratitude aux responsables du département en charge de l’environnement pour la confiance placée à ma modeste personne pour conduire la politique de l’environnement dans le département de Pô », a-t-il indiqué.

M. Bamogo a promis donner le meilleur de lui-même pour réussir la mission à lui confiée et qu’il va s’appuyer sur les bases déjà tracées par son prédécesseur.

Le nouveau chef de service départemental des Eaux et forêts de Pô, a précisé que les acquis engrangés par son prédécesseur seront préservés et renforcés.

Le chef de service sorti, Benjamin Ouédraogo, a, quant à lui, salué l’accompagnement de l’ensemble des couches socio-professionnelles du département.

« Un accompagnement qui m’a permis de réussir ma mission durant plus d’un an passé à la tête de ce service ».

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pô, Illassa Dianda, a félicité M. Ouédraogo, pour sa bonne collaboration durant son séjour à Pô.

Il lui a souhaité une bonne suite de carrière et a soutenu sa disponibilité à accompagner le nouveau chef de service afin qu’il relève les défis qui se présenteront à lui.

Il faut noter que Benjamin Ouédraogo a été nommé chef de service départemental des Eaux et forêts du Guiaro toujours dans la province du Nahouri. Il était également membre de la délégation spéciale de Pô.

Agence d’information du Burkina

