Nahouri/Effort de Paix : Des vivres et du numéraire de plus de 3 millions FCFA mobilisés

Pô, 8 juillet 2025 (AIB)- Les populations de la commune de Zecco, ont mobilisé, du 4 et 5 juillet 2025, des vivres et du numéraire à plus de 3 millions et demi de F CFA, pour soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les familles des soldats de la commune tombés au front et ont également contribué au fonds de soutien patriotique.

Les FDS et les VDP de la commune de Zecco ont reçu de leurs populations, 40 sacs de riz de 50 kg, 20 paquets de patte alimentaire, 10 bidons de 20 litres d’huile, 10 cartons de savon et 600 litres de carburant.

Quant aux familles des soldats tombés au front, elles ont reçu chacune un sac de riz de 50 kg, un bidon d’huile de 5 litres, un carton de patte alimentaire et une enveloppe financière de 25 000 F CFA.

Concernant le fonds de soutien patriotique, un million de F CFA a été déposé au trésor public.

Ces vivres et numéraires ont été mobilisés lors des 48 heures de soutien patriotique de la population de Zecco (localité située à une cinquantaine de Km à l’Est de Pô), au profit des FDS et VDP de la commune.

Sa majesté Naaba Belem Ziĩre de Zecco, le président du comité d’organisation desdites journées, Félix Attia Karfo et le président de la veille citoyenne de Zecco, Banga Sia, ont tous félicité le président du Faso pour l’ensemble des actions entreprises pour la refondation de la nation et la libération du territoire national.

Ils ont invité toutes les composantes de la société à être des boucliers et non des obstacles dans cette lutte contre le terrorisme.

Une forte délégation des leaders coutumiers des communes voisines, du Ghana et de l’Oubritenga, sont venus manifester leur soutien à l’autorité coutumière de Zecco, Naaba Belemziire, dans cette belle initiative.

Pour joindre l’utile à l’agréable, les artistes locaux, nationaux et Ghanéens comme Privat, Oswald, Alice Aditoua, Steevo Atambiré et King Sadock, sont venus apporter leur soutien à l’événement.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, qui a présidé la cérémonie, a félicité les populations de Zecco pour cet acte patriotique.

Il les a invités à garder cette dynamique et à être des artisans de la paix et de cohésion sociale.

Agence d’information du Burkina

HKO/BAK/ZO