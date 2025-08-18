BURKINA-NAHOURI-SECURITE-TRAVAUX-INTERET-GENERAL

Nahouri : Des VDP et Dozo élaguent la nationale N°25 pour une bonne visibilité

Pô, 17 août 2025 (AIB)- Les Volontaires pour la défense de la partie (VDP) et les Dozo des communes de Ziou, Gombousgou, Zabré et Zoaga, ont élagué, ce vendredi 15 août 2025, les abords de la nationale 25 (Ziou-Zabré), longue de 22 km.

Les Volontaires pour la défense de la partie (VDP) et les Dozo des communes de Ziou, Gombousgou (Nazinon), Zabré et Zoaga (Nakambé), se sont mobilisés ce vendredi 15 août 2025, pour donner une bonne visibilité de la nationale 25 longue de 22 km.

Selon le commandant de la gendarmerie de Ziou, l’Adjudant-Chef Franck Soihanla Yonli, la visibilité dans cette partie de la voie qui relie la commune de Ziou à celle de Zabré en cette période de la saison présente des menaces de sécurité pour les populations.

C’est donc au rythme de chants de victoire des forces combattantes sur les forces du mal que les VDP et les Dozo, menus de machettes ont élagué cette partie de la nationale N°25.

« Cette activité va permettre aux usagers de cette voie d’avoir une très bonne visibilité et une fluidité du trafic d’une part et d’autre part créer une cohésion entre les initiatives locales de sécurité », a indiqué le commandant de brigade de Ziou.

Les responsables VDP et Dozo présents sur le site ont indiqué que la dynamique actuelle des plus hautes autorités du pays invite chaque Burkinabè à être patriote et en élaguant les abords de la voie, « nous serons d’abord en sécurité et cela nous permettra de mener à bien la sécurisation de cette zone connue dans le temps comme zone dangereuse ».

Cette journée patriotique et de résilience s’est achevée sur une note de satisfaction totale et rendez-vous est pris le 15 septembre 2025 et regroupera toujours les mêmes acteurs.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo