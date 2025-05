BURKINA-NAHOURI-ELEVAGE

Nahouri : Des populations de Pô sensibilisées sur la transhumance et la préservation des ressources naturelles

Pô, 2 avril 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a présidé, ce mardi 29 avril 2025 à Pô, le lancement des représentations théâtrales dans la province, pour prévenir les conflits liés à la transhumance et à l’exploitation des ressources naturelles.

Dans le cadre de la prévention des conflits liés à la transhumance, des représentations théâtrales ont été organisées, le mardi 29 avril 2025 à Pô.

L’objectif de l’activité est de renforcer la connaissance et la compréhension des populations sur la nécessité de préserver les ressources naturelles, la transhumance et la circulation des biens et des personnes au Burkina et au Ghana.

Pour le projet Dinadanë et ses partenaires, en organisant ces représentations théâtrales dans sa zone d’intervention, c’est d’informer et sensibiliser les communautés, les personnes ressources, les autorités locales, les acteurs en charge de la transhumance et de la gestion des ressources naturelles partagées.

La responsable chargée de la cohésion sociale dans le cadre du projet, Béore Somda, a indiqué que ces représentations théâtrales vont contribuer à prévenir et à gérer les tensions liées à la transhumance transfrontalière, à la gestion des ressources naturelles partagées dans la zone d’intervention du projet.

El hadj Zakaria Tietiembou et El hadj Hamidou Bahadio, respectivement agriculteur et éleveur dans la commune de Pô, ont précisé que la représentation décrit les réalités du terrain.

« Nous avons suivi avec intérêt les différents messages. Nous saluons l’initiative du projet, car les messages vont renforcer la cohésion sociale au sein des communautés en ce début de campagne hivernale d’une part et d’autre part, réduire les tracasseries lors de la transhumance », ont-ils laissé entendre.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a invité les parties prenantes à poursuivre la réflexion, à multiplier les cadres d’échange, à s’engager avec sincérité dans l’application des messages livrés au cours des représentations.

Il a ajouté que l’administration provinciale est pleinement engagée aux côtés de toutes les forces vives pour accompagner ce processus de transformation positive afin de faire du Nahouri, une terre de dialogue, de paix et de prospérité partagée.

Cette activité entre dans le cadre du projet de gestion consensuelle des ressources naturelles partagées dans les zones frontalières des provinces de la Sissili et du Nahouri pour le Burkina et les régions Upper East et Upper West du Ghana.

Il est mis en œuvre par le consortium, HELP, RECOPA, la fédération NUNUNA au Burkina et l’ONG Clip au Ghana.

Agence d’information du Burkina

