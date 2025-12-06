Burkina-Nahouri-Incivisme-Sensibilisation

Nahouri : Des élèves de Pô sensibilisés sur la circulation routière et la consommation de drogue

Pô, 6 déc. 2025 (AIB) – L’Amicale des directeurs et chefs de service de Pô en collaboration avec la direction provinciale en charge de l’Enseignement secondaire du Nahouri et la direction provinciale de la police nationale du Nahouri, a organisé ce samedi 6 décembre 2025, une séance de formation à la circulation routière et la consommation de drogue au profit des élèves du secondaire de la ville de Pô.

Pour le trésorier de l’Amicale, Assane Djim, de nombreux accidents se produisent partout dans le monde, au Burkina Faso et particulièrement à Pô.

«Ces accidents engendrent souvent des pertes en vies humaines et ce qui est déplorable. C’est donc pour inverser la tendance que l’amicale des directeurs et chefs de service a choisi de sensibiliser les usagers de la route notamment les élèves sur l’incivisme routier et la consommation de la drogue», a indiqué M. Djim.

Pendant plus de trois heures, le chef de service des accidents du commissariat central de Pô, le lieutenant Harouna Sawadogo, assisté des sergents chefs Amadou Hema, Frédéric Bado et Wilfried Kaboré, ont éclairé l’assistance sur la définition de la notion d’accident de la route, les différents types d’accidents, leurs causes, les conséquences et les solutions.

Pour eux, plusieurs causes justifient les accidents de la circulation comme la vitesse, la consommation des alcools, des stupéfiants ( la drogue), l’usage des téléphones en circulation, le non-respect du code de la route.

«En cas d’accident, il faut appeler le numéro vert le 17 gratuitement et baliser le lieu de l’accident avec des feuilles en entendant l’arrivée des secours», ont-ils expliqué.

Après le service des accidents, c’est l’unité régionale anti drogue qui a communiqué sur le phénomène récurrent à Pô qui est la consommation de drogue.

Le sous-lieutenant de police Adonko Békouéné, a défini la drogue, les différents types de drogue qui sont la drogue licite ou légale (la cigarette) et la drogue illicite (les boissons frelatées, la cocaïne, le cannabis).

De nombreuses causes justifient la consommation de drogue telles que la méconnaissance des méfaits de la drogue, la mauvaise compagnie, les causes liées à la famille.

Elle a de nombreuses conséquences comme la baisse des performances, l’incivisme, la perte du tissu social, les problèmes de santé avant d’indiquer que la drogue est consommée dans la ville de Pô et surtout dans les établissements scolaires malgré la rigueur de la loi.

«Pour lutter contre la drogue, il faut sensibiliser, réprimer et réinsérer les consommateurs dans la société les consommateurs», a-t-il souligné.

Selon les statistiques de la police, 56 personnes dont 12 élèves ont été interpellées à Pô en 2024.

En 2025, 334 cartons de boissons frelatées, 82 bidons et 75 kg de produits prohibés et 115 personnes interpellées.

Les communicateurs ont proposé comme solutions, de mettre l’accent sur les sensibilisations, impliquer les parents d’élèves et les éducateurs, renforcer les contrôles frontaliers.

Chaque délégué de classe et son adjoint des établissements publics et privés ont été invités à restituer ces informations à l’ensemble des élèves de leurs classes respectives.

Cette session a connu la présence effective du secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien, venu soutenir l’amicale des directeurs et chefs de service.

Agence d’information du Burkina

