Nahouri : Des activités sportives collectives placées sous le signe de la convivialité au lycée départemental de Zecco

Pô, 30 oct. 2025 (AIB)-La communauté éducative du lycée départemental de Zecco, dans la province du Nahouri, a organisé ce mercredi 29 octobre 2025, des activités sportives collectives. Ces activités marquent le retour des activités sportives collectives dans ledit établissement.

C’est par un cross à travers les artères de la ville de Zecco, suivi d’une séance d’aérobic que la communauté éducative du Lycée Départemental de Zecco, a lancé, le mercredi 29 octobre 2025, ses activités 2025-2026.

Les participants se sont retrouvés autour des terrains pour des matchs de football, de volleyball, ainsi qu’une partie de jeu de pétanque.

Cette activité, qui a mobilisé l’ensemble de la communauté éducative, a été encadrée par les professeurs d’Education physique et sportive (EPS) dudit établissement et aussi leurs collègues venus de Guelwongo et Ziou.

Le proviseur, Isidore Douamba, tout en saluant la communauté éducative du lycée départemental et la tenue effective de cette activité, a invité les acteurs de l’éducation à rester mobiliser tout au long de l’année scolaire afin de relever les défis qui se présenteront à eux.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Zecco, Etienne Sanglan, a exhorté les participants à maintenir cette dynamique de participation aux animations sportives, pour avoir toujours « Un esprit sain dans un corps sain », condition essentielle pour un bon apprentissage.

L’autorité communale a aussi invité la communauté éducative de Zecco à garder à l’esprit le thème des journées nationales d’engagement patriotique et participation citoyenne qui est : » «L’ordre et la discipline : je m’engage» », afin d’accompagner la dynamique du président du Faso.

Rendez-vous est désormais pris tous les mercredis pour les animations sportives.

