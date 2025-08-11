BURKINA-NAHOURI-INFRASTRUCTURE-HYDRAULIQUE-DEGATS

Nahouri/Dégâts sur la digue du barrage de Kaya-Navio : Le Haut-commissaire appelle la population à la vigilance

Pô, 10 août 2025 (AIB)- Suite à des fortes pluies enregistrées les 8 et 9 août 2025 dans la province du Nahouri, la digue du barrage de Kaya-Navio dans la commune de Tîébélé a été endommagé. Dans un communiqué, le Haut- commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a appelé la population dudit village à rester vigilante.

La digue du barrage de Kaya-Navio, dans la commune rurale de Tiébélé a été partiellement submergée, entrainant des risques graves pour la sécurité des infrastructures et des populations avoisinantes, suite aux fortes pluies survenues durant la nuit du 8 au 9 août 2025.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, dans un communiqué, a appelé la population dudit village et environnants à rester vigilante.

Il a invité les habitants, exploitants et usagers des zones proches du barrage à suivre strictement les consignes de sécurité qui sont, rester vigilants et suivre l’évolution de la situation, notamment en cas de nouvelles pluies intenses, se préparer à évacuer la zone si nécessaire, dans les heures à venir.

Les populations sont également exhorté à éviter toute proximité avec le barrage et les zones susceptibles d’être inondées en aval et rester informées des directives émises par les autorités compétentes.

Le communiqué a précisé qu’une mission de la direction provinciale de l’eau et de |’assainissement du Nahouri s’est rendue sur place pour évaluer I’étendue des dégâts et a constaté que la digue est sérieusement endommagée.

Le document a indiqué qu’en attendant la mise en œuvre des travaux de réparation de la digue, la responsabilité et la solidarité des populations sont sollicitées pour garantir la sécurité de toutes et tous.

Agence d’information du Burkina

