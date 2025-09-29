BURKINA-NAHOURI-SPORT-FOOTBALL-FINALE

Nahouri/Coupe des élèves et étudiants de Guelwongo : L’équipe de Awoa FC club de Guelwongo sacrée championne

Pô, 28 sept. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a présidé le samedi 27 septembre 2025 à Guelwongo, dans la commune de Ziou, la finale de la première édition du tournoi de fraternité de l’Union générale des élèves et étudiants de Guelwongo (UGEEG), avec le sacre de Awoa FC club de Guelwongo face à Féo Awissi No Way FC club, par le score de 1 but à 0.

Débutée le 30 août dernier avec 12 équipes des communes de ziou, Zecco, Tiebélé et du Ghana voisin, c’est l’équipe Awoa FC club de Guelwongo qui a remporté le trophée de cette première édition face à Féo Awissi No Way FC club par 1 à 0.

« Cette forte mobilisation des populations a pour objectif principal de magnifier l’esprit de cohésion sociale, du vivre ensemble et de la fraternité autour du ballon rond », a indiqué le président de l’UGEEG, Raphaël Sia.

Il a ajouté que les populations ont été sensibilisées sur l’engagement patriotique et la participation citoyenne durant la compétition.

Pour le parrain, Narcisse Sia, le sport est un facteur de cohésion sociale, une réponse pacifique et constructive aux défis de division, d’incompréhension que peuvent connaître les localités.

C’est pourquoi, il a invité les jeunes à être des acteurs de développement.

M. Sia a traduit sa disponibilité à accompagner toutes les actions entrant dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations.

En plus du trophée, l’équipe victorieuse Awoa FC club de Guelwongo a reçu une enveloppe de 60 000 F CFA, un jeu de maillots et des médailles.

La finaliste malheureuse Féo Awissi No Way FC, a empoché 45 000 F CFA, un jeu de maillots et des médailles.

Les autres équipes participantes ont été récompensées en espèces et en nature.

Avant le coup d’envoi, les autorités coutumières et religieuses de Guelwongo ont prié pour les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires de défense de la Patrie (VDP).

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a félicité les organisateurs pour l’organisation réussie de cet événement et la présence des chefs coutumiers du Ghana.

Il a invité les populations à véhiculer les valeurs de cohésion sociale et de vivre ensemble entre elles et avec celles du Ghana voisin.

Il faut noter également que les élèves qui ont suivi brillamment les cours de vacances durant cette période ont reçu des kits scolaires pour la rentrée scolaire 2025-2026.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo