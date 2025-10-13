BURKINA-NAHOURI-SANTE-VISITE-INFRASTRUCTURES

Nahouri/Construction d’infrastructures sanitaires dans la province : Le Haut-commissaire s’assure de l’état d’avancement des travaux

Pô, 13 oct. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a effectué, ce vendredi 10 octobre 2025, une tournée pour visiter les infrastructures sanitaires en construction dans la province et encourager les entreprises commises à la tâche.

Dans le cadre du Projet de renforcement des soins de santé primaires pour l’amélioration de la santé et de la nutrition (PRSS-ASN), la province du Nahouri a bénéficié de quatre infrastructures à réaliser dans trois communes Pô, Guiaro et Zecco.

Afin d’encourager les entreprises commises à la tâche et s’assurer de l’état d’avancement des travaux, le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, accompagné du Président de la délégation spéciale (PDS) de Pô, Ilassa Dianda et du médecin chef de district sanitaire de Pô, Dr Boukaré Wanré, ont visité, le vendredi 10 octobre 2025, le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Songo 2 en construction.

Sur place, M. Dianda, a constaté que les travaux d’avancement n’étaient pas satisfaisants et a invité l’entreprise à redoubler d’efforts afin de livrer une infrastructure de qualité et dans les délais.

Il a également invité les personnes ressources à sensibiliser les populations afin qu’elles accompagnent les entreprises sur le terrain.

Après songo 2, le Haut-commissaire a mis le cap au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pô où des nouvelles infrastructures ont été mises en service depuis le 6 octobre 2025.

De la morgue en passant par la pédiatrie et la maternité, l’autorité provinciale a encouragé le personnel qui y travaille.

Cette première visite est le début d’une série de visites que le Haut-commissaire va effectuer les jours à venir dans les communes de Guiaro et Zecco, qui bénéficient de trois autres infrastructures à réaliser dans les villages de Saro et Kountioro pour la commune de Guiaro et Bourouma, pour la commune de Zecco.

A terme, ce sont des infrastructures composées de logements pour le personnel, d’un dispensaire, d’une maternité, d’un service commun et d’un abri pour accompagnant, qui seront réalisées dans les trois communes.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo