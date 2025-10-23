BURKINA-NAHOURI-CONSEIL-SANTE-DISTRICT-PO

Nahouri/Conseil de santé du district de Pô : Les activités du premier semestre de 2025 passées à la loupe

Pô, 23 octobre (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a présidé, ce mercredi 22 octobre 2025, le Conseil de santé du district (CSD) de Pô. La première session du Conseil de santé du district (CSD), était au menu des échanges.

Le Conseil de santé du district (CSD) de Pô, a tenu ce mercredi 22 octobre 2025, sa première session du Conseil de santé du district (CSD), pour faire le bilan des activités du premier semestre de l’année 2025.

Selon le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, par ailleurs président dudit conseil de santé, ce cadre de concertation et de coordination des activités du district sanitaire constitue une instance pour examiner les problèmes de santé du district et faire des recommandations.

Il a invité les participants à faire de ce cadre un outil de mise en œuvre des activités du district sanitaire de Pô.

Selon le médecin chef du district sanitaire de Pô, Dr Boukaré Wanré, cette session vise à améliorer la santé des populations d’une part et d’autre part à apprécier le niveau de la mise en œuvre des recommandations du dernier conseil de santé du district (CSD).

Pendant plus de trois heures, les participants ont échangé sur la situation épidémiologique au premier semestre de l’année 2025, l’état d’exécution des recommandations issues du précédent conseil, les indicateurs de performance et le bilan à mi-parcours du plan de travail annuel.

De tous ces points, il ressort des résultats satisfaisants malgré quelques difficultés rencontrées, ont noté les participants.

Ces échanges ont permis également aux participants de mettre en lumière les progrès enregistrés mais aussi les défis persistants auxquels les systèmes de santé restent confrontés.

A l’issue de cette journée, les participants qui se sont dit satisfaits des résultats obtenus ont fait des recommandations afin d’offrir aux populations des services de santé de qualité accessibles et équitables.

Le Haut-commissaire, a invité les participants à toujours œuvrer dans la cohésion et la solidarité pour un système de santé plus performant, plus humain et plus proche des populations.

Agence d’information du Burkina

