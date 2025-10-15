BURKINA-NAHOURI-JNEPPC-CONFERENCE

Nahouri/Conférence publique : Les symboles de la nation expliqués aux forces vives de la province

Pô, 14 oct. 2025 (AIB)- La Grande chancellerie des Ordres du Burkina a organisé, ce mardi 14 octobre 2025, une conférence publique sur les symboles de la nation au profit des forces vives du Nahouri. Cette activité entre dans le cadre de la deuxième édition des journées nationales des engagements patriotiques et de participation citoyenne.

C’est sous le thème : « Les symboles de la nation, les valeurs patriotiques et civiques que la grande chancellerie des Ordres Burkinabé a organisé, ce mardi 14 octobre 2025 à Pô, dans la province du Nahouri, cette conférence publique au profit des forces vives de la province du Nahouri.

Après une communication faite par le secrétaire général de la Grande chancellerie des Ordres Burkinabè, Pierre Zanré, sur les symboles de la nation s’en est suivi des échanges.

Des échanges ont permis aux participants de connaître les valeurs que ces symboles que sont l’emblème du Burkina, l’hymne nationale, les armoiries et la devise nationale.

Après cette conférence publique, les participants dans leur ensemble ont salué la tenue de cette activité.

Ils se sont engagés à être des ambassadeurs des symboles de la nation et les valeurs qu’elles véhiculent auprès des populations.

Le secrétaire général de la grande chancellerie, a indiqué que les objectifs ont été largement atteints vu la mobilisation des forces vives et la qualité des échanges.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a invité les participants à être des éducateurs des valeurs que les symboles de la nation véhiculent.

Avant le début des travaux, les participants ont entonné l’hymne de la victoire des forces combattantes sur les forces du mal.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo