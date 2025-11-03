BURKINA-NAHOURI-CONFERENCE-PUBLIQUE

Nahouri/Conférence publique : La cohésion sociale et l’authenticité au cœur des débats

Tiébele, 2 nov. 2025 (AIB)- La veille citoyenne de la commune de Tiébele, a organisé ce samedi 1er novembre 2025, une conférence publique qui a regroupé les forces vives de ladite commune autour du thème : « cohésion sociale et le vivre ensemble dans la commune de Tiébélé ».

Les forces vives de la commune de Tiébele ont assisté, ce samedi 1er novembre 2025 à une conférence publique sous le thème : « Cohésion sociale et le vivre ensemble dans la commune de Tiébélé ».

Initiée par la veille citoyenne, cette conférence a regroupé les autorités coutumières et religieuses et plusieurs couches sociales de la population.

Animés par le directeur général de l’éducation non formelle, Dr Jean-Noël Tagnabou, et le coordonnateur régional de la veille citoyenne de la région du Nazinon, Dominique Dipama, les échanges ont tourné autour du thème principal.

Pendant plus de trois heures, les moyens de renforcement de la cohésion sociale et de développement de la commune ont été développés.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tiébele, Aimé Gué, a invité la population à exploiter les ressources naturelles pour développer leur commune.

Il a également appelé les habitants à cultiver des valeurs sociales qui favorisent la paix et la cohésion.

« Je vous encourage à trouver des cadres d’échange et de dialogue pour discuter des questions de développement de la commune », a soutenu l’autorité communale.

Les conférenciers ont également invité les autorités coutumières et religieuses à user de leur sagesse pour promouvoir la paix et l’amour à Tiébélé.

A la fin de la conférence, les participants ont exprimé leur optimisme quant à l’avenir radieux du Burkina Faso et se sont engagés à accompagner les autorités dans leur quête de la paix et du développement.

Agence d’information du Burkina

TK/HKO/HB/OO