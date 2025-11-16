Burkina-Nahouri-Conférence-Publique

Nahouri/Commune de Zecco : Une conférence publique sous le signe d’un nouveau départ

Pô, 16 nov. 2025 (AIB)-La veille citoyenne de la commune de Zecco, a organisé ce samedi 15 novembre 2025, une conférence publique qui a regroupé les forces vives de ladite commune sous le thème : « Introspection générale pour la cohésion sociale et le développement de la commune dans un Burkina Faso de paix».

Les forces vives de la commune de Zecco, localité située à une cinquantaine de Km à l’Est de Pô, se sont retrouvées ce samedi 15 novembre 2025 pour une conférence publique placée sous le signe de la cohésion sociale.

Initiée par la veille citoyenne, cette conférence a regroupé les autorités coutumières, religieuses et plusieurs couches sociales de la population.

Animée par le coordonnateur régional de la veille citoyenne de la région du Nazinon, Dominique Dipama, les échanges ont tourné autour du thème : « Introspection générale pour la cohésion sociale et le développement de la commune dans un Burkina Faso de paix» et la mise en œuvre des initiatives présidentielles.

Les moyens de renforcement de la cohésion sociale et de développement de la commune ont été exposés, le tout par une prise d’engagement ferme à mettre en œuvre les recommandations issues de cette conférence.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Zecco, Etienne Sanglan, a invité les populations à utiliser toutes les ressources pour développer la commune.

Il a également appelé les habitants à s’impliquer dans la gestion de la chose publique.

Un hommage a été rendu aux devanciers de la commune qui se sont battus pour son développement.

Les conférenciers ont invité les autorités coutumières et religieuses à user de leur sagesse pour promouvoir la paix, l’amour et à soutenir les actions de développement dans la commune.

Au cours de cette conférence un geste fort a marqué l’esprit de toute l’assistance.

Une poignée de mains entre le chef coutumier de Zecco, Naaba Belemziiré et son frère de Konkoa Naaba Lepoaka Lemyam, invitant les filles et fils de Zecco à regarder dans la même direction pour un Zecco unis et prospère.

Avant le début de la conférence, les participants ont entonné l’hymne de la victoire des forces combattantes sur les forces du mal en langue Ninkaré.

La journée a été parrainée par Maurice Vayem SIA et Abdoulaye Gobono Sia, des fils de la localité.

Agence d’information du Burkina

