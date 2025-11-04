BURKINA-NAHOURI-AGRICULTURE-VISITE-CHAMP-VDP

Nahouri/Agriculture : Le Haut-commissaire visite un champ rizicole de 9 ha des VDP de Kampala

Pô, 4 nov. 2026 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, s’est rendu, le lundi 3 novembre 2025, sur le champ rizicole des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de Kampala, pour visiter la superficie emblavée de 9 ha, les encourager et féliciter la population qui les accompagne au quotidien sur le terrain.

Les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de Kampala, localité située à une vingtaine de km à l’Est de Pô, ont reçu, ce 3 novembre 2025, la visite du Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam.

L’autorité provinciale était accompagnée du coordonnateur provincial des VDP, le capitaine Saidou Abass Niampa, du Président de la délégation spéciale (PDS) de Pô, Illassa Dianda, de la veille citoyenne et des techniciens de l’agriculture.

L’Objectif de cette visite terrain, est de féliciter et encourager les VDP qui ont emblavés 9 ha de riz sur 12.

Elle vise également à témoigner la gratitude de l’administration auprès des propriétaires terrains qui ont cédé leurs terres aux VDP et les populations qui les accompagnent au quotidien dans la réalisation de leurs activités.

Après avoir fait le tour, l’autorité et sa délégation ont échangé avec les VDP sur la problématique du manque d’eau pour les cultures de contre-saison, la voie d’accès au site et le manque de moyen de déplacement pour la sécurisation.

Selon les spécialistes de l’agriculture, pour un rendement de 3000 kg/ha, il est attendu une production de 27 tonnes de riz.

Pour le coordonnateur provincial des VDP, le capitaine Saidou Abass Niampa, les résultats sur le terrain sont encourageants.

« Nous voulons rendre les VDP productifs et responsables, cette quantité qui sera récoltée permettra aux VDP de s’autoalimenter pendant les actions de sécurisation du territoire », a indiqué Niampa.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a quand lui, salué l’engagement des populations auprès des VDP.

«C’est de cette façon que nous allons gagner la souveraineté alimentaire voulue par nos plus hautes autorités », a soutenu l’autorité provinciale.

Cette visite a été saluée par les populations et les VDP qui se sont engagés à accompagner les initiatives du gouvernement.

Agence d’information du Burkina

