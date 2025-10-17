BURKINA-NAHOURI- JEUNESSE-ENTREPRENARIAT

Nahouri/72 heures du jeune entrepreneur du Nahouri : Une centaine de jeunes à l’école de l’entreprenariat

Pô, 17 oct. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a lancé ce jeudi 16 octobre à Pô, les 72 heures du jeune entrepreneur du Nahouri. Organisées par l’entreprise Terre Africaine, une centaine de jeunes venus de la province, sera outillée sur des rudiments nécessaires sur l’entreprenariat.

C’est sous le thème, « Pour le développement endogène de la province du Nahouri, je m’engage », que cette deuxième édition des 72 heures du jeune entrepreneur du Nahouri a été lancée, ce jeudi 16 octobre à Pô.

L’objectif de ces 72 heures, est d’offrir un cadre d’échanges, d’information, de sensibilisation et de formation à tous les jeunes désireux d’entreprendre.

Au cours des trois jours d’échanges, les participants auront droit à des communications sur l’entrepreneuriat agrosylvo-patorale, des activités génératrices de revenus et le leadership.

Le parrain de cette édition, le directeur chargé du développement de l’entrepreneuriat agro-pastorale et Halieutique, Gueswendé Amos Congo, représentant le directeur général de la promotion de l’économie rurale, représenté, a salué l’initiative.

Elle s’inscrit dans la dynamique nationale actuelle, marquée par la détermination des autorités à replacer le travail, la production et la souveraineté économique au cœur du développement national.

« En choisissant d’entreprendre, vous répondez à cet appel patriotique à bâtir un Burkina Faso fondé sur la valeur du travail, la responsabilité et l’autonomie. Vous démontrez par votre engagement que le développement durable de notre nation repose avant tout sur l’initiative de ses fils et filles », a souligné M. Congo.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a félicité au Président-directeur général (PDG) de l’entreprise Terre Africaine, Daniel A. Abongté, pour ce cadre qu’il offre pour la formation et la valorisation des talents des jeunes.

Pour lui, le contexte actuel marqué par le ralentissement de l’activité économique, l’entrepreneuriat apparaît plus que jamais comme une voie pour créer de la valeur, générer des emplois et renforcer la résilience communautaire.

C’est pourquoi, M. Kam, a invité les jeunes venus des cinq communes à s’inspirer des expériences des aînés et à bâtir des réseaux solides pour la réussite de leurs initiatives.

Il a également souligné que de multiples programmes d’accompagnement existent, mais aucun dispositif ne peut remplacer la volonté des jeunes d’entreprendre, la discipline et la persévérance.

« Être entrepreneur, c’est refuser la fatalité du chômage, c’est transformer une idée en projet, un projet en entreprise », a conclu l’autorité provinciale.

Agence d’information du Burkina

