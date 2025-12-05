Musique : Jacky Rapon, Thierry Cham et Amity Méria annoncent un grand concert Zouk Love ce samedi

Ouagadougou, 3 décembre 2025 (AIB)-Les artistes Jacky Rapon, Thierry Cham et Amity Méria, en collaboration avec le groupe Tam-Tam Production, ont animé mercredi une conférence de presse à Ouagadougou pour annoncer la tenue du concert « Soirée Zouk Love Live – En toute Intimité », prévu le 6 décembre prochain à l’hôtel Sopatel Silmandé. L’événement vise à offrir un cadre de retrouvailles musicales où anciennes et nouvelles générations pourront revivre les moments forts du Zouk Love.

Trois prestations sont annoncées, accompagnées d’un orchestre live et d’une scénographie immersive conçue pour replonger le public dans l’univers authentique du genre.

Pour Jacky Rapon, la soirée se veut plus qu’un simple concert : « Nous proposons une expérience émotionnelle, un voyage dans le temps, un pont entre les générations et un hommage vibrant à trois voix qui ont marqué l’histoire du Zouk Love », a-t-il déclaré.

De son côté, Thierry Cham s’est réjoui de revenir au Burkina Faso : « Venir chanter au Burkina est une grâce. La fête sera belle, ce sera un moment mémorable et les absents auront tort », a-t-il affirmé.

Amity Méria a exprimé sa satisfaction de partager la scène avec les deux artistes : « C’est un grand bonheur pour moi d’être à leurs côtés. Je remercie le comité d’organisation et je peux assurer que la soirée sera magnifique », a-t-elle ajouté.

Les tickets d’entrée sont disponibles à l’hôtel Sopatel Silmandé, à la chaîne de télévision 3TV, entre autres points de vente. Les organisateurs précisent que les entreprises peuvent réserver des tables pour leurs collaborateurs afin de renforcer la cohésion interne.

En rappel, Jacky Rapon, originaire de la Martinique, est une figure majeure du Zouk Love, révélé dans les années 1990 et 2000 avec des titres phares tels que Prends ton temps.

Thierry Cham, chanteur guadeloupéen, est l’une des plus grandes voix masculines du genre. Il s’est illustré avec des tubes emblématiques comme Océan.

Amity Méria, icône de la musique burkinabè, s’est fait connaître grâce à sa voix puissante et son style mêlant tradition et modernité, avec des succès tels que La Paix.

