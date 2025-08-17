Burkina-Culture-Talent-Faso Academy

Musique: Faso Academy revient en force

Ouagadougou, 16 août 2025 (AIB) – Après plusieurs années d’interruption, l’émission phare de téléréalité musicale Faso Academy a été officiellement relancée dans la nuit du samedi, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo.

Créée pour promouvoir la jeunesse et révéler des talents, Faso Academy avait marqué le paysage audiovisuel burkinabè avant de s’essouffler, puis d’être remplacée par Prodige, sans succès notable.

Pour cette nouvelle édition, 48 candidats ont été retenus à l’issue des présélections, qui ont mobilisé plus de 400 postulants à travers le pays. Les participants devront interpréter trois titres imposés : Ouaga Zeune de Floby, Ropero de Reman et Pananki de Tanya.

L’accompagnement artistique sera assuré par trois anciens académiciens devenus des références : Greg le Burkimbila, Maï Lingani et Amadou Diabaté (ATT).

« Cela marque un acte de foi en la jeunesse burkinabè », a déclaré le ministre.

Selon lui, après une pause marquée par des défis sécuritaires, logistiques et budgétaires, voici que renaît cette école artistique et citoyenne. « Son retour est un symbole fort, un acte de foi en notre jeunesse, dans le talent inestimable de nos créateurs », a-t-il ajouté.

« Une preuve de résilience, témoignant que les Burkinabè, bien qu’éprouvés, continuent de chanter, de crier et d’innover, dans un élan d’unité, rappelant que la culture est ce ciment qui soude notre nation là où les épreuves pourraient la fissurer », a-t-il poursuivi.

Au-delà du divertissement, Faso Academy se veut une école artistique et citoyenne, ainsi qu’un tremplin pour les futures stars du Burkina Faso.

La suite des compétitions, qui débute ce dimanche 17 août 2025, se tiendra à la salle des fêtes de la mairie centrale de Ouagadougou. L’entrée est libre et gratuite.

Agence d’Information du Burkina

OS/ZAF/ATA