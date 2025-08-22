Moustiques génétiquement modifiés : Le Burkina Faso met fin au projet Target Malaria

Ouagadougou, 22 août 2025(AIB)-Le Burkina Faso a mis fin aux activités du projet Target Malaria qui cultivait des moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a annoncé, vendredi, l’arrêt définitif du projet Target Malaria sur toute l’étendue du territoire burkinabè, conformément à deux décisions administratives prises les 18 et 22 août 2025.

Selon le communiqué officiel, les enceintes contenant les moustiques génétiquement modifiés ont été placées sous scellés depuis le 18 août et tous les échantillons seront détruits suivant un protocole établi.

Le MESRI précise également que les moustiques mâles génétiquement modifiés, sans impulsion génétique, qui avaient été lâchés dans le village de Souroukoudingan (province du Houet, région des Hauts-Bassins), ont été soigneusement pris en charge par les services techniques compétents.

Par cette décision, le gouvernement entend clore définitivement les activités liées au projet Target Malaria, mené depuis plusieurs années en collaboration avec des institutions de recherche, et qui suscitait des débats au sein de l’opinion nationale.

Agence d’Information du Burkina