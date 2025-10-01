BURKINA-MOUHOUN-AN III-MPSR 2-COMMEMORATION

Mouhoun/Troisième anniversaire du MPSR 2 : Une mobilisation de grand jour à Kéra

Dédougou, 30 sept. 2025 (AIB)- A l’occasion du troisième anniversaire de l’accession au pouvoir du Capitaine Ibrahim Traoré, la Coordination de la veille citoyenne de Bondoukuy, a organisé, le mardi 30 septembre 2025, une marche populaire à Kéra. L’événement, marqué par une forte mobilisation, a constitué un moment d’expression de soutien à la Transition et aux idéaux de la Révolution progressiste et populaire.

Dès les premières heures de la matinée du mardi 30 septembre 2025, les tambours et balafons ont résonné dans la cité, tandis que les populations, venues de Bondoukuy, Kosso, Bwan, Wakuy, Tankuy et Dampan, se sont rassemblées aux côtés des autorités administratives, coutumières, religieuses et des forces de défense et de sécurité.

Banderoles et slogans en main, les participants ont entonné des chants patriotiques et scandé des messages de fidélité au Président Traoré et à l’œuvre de refondation nationale.

L’ambiance se voulait à la fois festive et solennelle. Des femmes entonnaient des chants de louange, des jeunes scandaient des slogans de soutien au Président, tandis que les aînés rappelaient l’importance de préserver la stabilité retrouvée.

Le coordinateur de la veille citoyenne de Bondokuy, Gédéon Tamboé, a souligné que la mobilisation visait à exprimer la gratitude des populations et à réaffirmer leur engagement aux côtés des autorités du pays, estimant que le Président Ibrahim Traoré incarne le courage et la détermination dont le pays avait besoin.

Drapé du drapeau national, il a appelé à poursuivre l’élan patriotique en faveur de la souveraineté et de l’unité nationale.

En marge de la marche, une cérémonie s’est tenue dans la cour de l’école “A” de Kéra, marquée par la remise d’un important don de vivres aux personnes vulnérables, offert par Maxim Zougmoré, surnommé « l’homme de IB ».

Ce geste, salué par les bénéficiaires et les autorités, a été perçu comme un symbole fort de solidarité et d’entraide communautaire.

Dans la même veine, un arbre baptisé « arbre de IB », a été planté dans l’enceinte du CSPS de Kéra, un geste hautement symbolique.

Il convient de rappeler que quelques jours plus tôt, Kéra avait abrité une vaste campagne d’établissement de cartes nationales d’identité, conduite par l’Office national d’identification (ONI).

Cette opération a permis à de nombreux habitants d’obtenir le précieux document, renforçant ainsi leur pleine intégration citoyenne.

Entre ferveur populaire, engagement citoyen et solidarité concrète, la commune de Bondoukuy a réaffirmé, à travers cette commémoration, son attachement aux idéaux de patriotisme, de souveraineté et d’unité nationale.

Agence d’Information du Burkina

TT/SB/hb/oo