Mouhoun/Situation humanitaire : Le groupe EBOMAF remet un don de plus d’un milliard aux populations déplacées et vulnérables

Dédougou, 21 juil. 2025 (AIB) Le groupe EBOMAF, a remis ce lundi 21 juillet 2025 à Dédougou, un don dune valeur de plus d’un milliard de F CFA, en faveur des personnes déplacées internes (PDI) et des populations hôtes vulnérables de la commune. La cérémonie sest tenue sur la Place des Martyrs, en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que dune foule nombreuse.

Les personnes déplacées internes (PDI) et les populations hôtes vulnérables de la commune de Dédougou, ont reçu de la part du groupe EBOMAF, un don d’une valeur de plus d’un milliard de F CFA.

Ce don est composé de 120 tonnes de riz, dont 70% destinées aux PDI et 30% aux populations vulnérables hôtes, 500 toilettes mobiles équipées de panneaux solaires, de douches, de lavabos et de WC, 400 tentes de 20 places chacune, 100 forages pour l’accès à leau potable des PDI et le fonctionnement des installations sanitaires et 20 forages supplémentaires à l’intention des communautés hôtes.

Le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, représentant le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, a salué ce geste de portée humanitaire.

« La chèvre dit qu’il faut toujours remercier le vent, car sans lui le karité ne serait pas tombé », a-t-il cité en guise de reconnaissance au donateur.

L’ancien ministre de l’ Education nationale, Pr Stanislas Ouaro, représentant du Président directeur général (PDG) du Groupe EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou, a rappelé que le geste s’inscrit dans un élan de solidarité patriotique en réponse à l’appel du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

« C’est avec le cur que le PDG agit. Pour lui, tendre la main à ceux qui souffrent est un devoir, non une faveur », a-t-il souligné.

Pr Ouaro, a réaffirmé l’engagement du donateur, natif de Dédougou, à oeuvrer pour le bien-être des populations, en particulier celles de sa région d’origine.

« Ce don est l’expression dun attachement profond à la terre natale et dun engagement constant à accompagner les efforts de L’état et des collectivités dans l’amélioration des conditions de vie des citoyens », a-t-il déclaré.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Dédougou, Dieudonné Tougfo, a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit du donateur et a invité d’autres acteurs économiques à suivre cet exemple, car a-t-il dit, « Il ne suffit pas de compatir, il faut agir ».

Le représentant du chef de canton de Dédougou a déclaré que le mot ‘’merci’’ semble petit, mais c’est celui qui convient, car “même les intestins ne finiront pas de dire merci quand ils seront pleins”.

Ce don vient répondre à une situation humanitaire préoccupante dans la région de la Boucle du Mouhoun, confrontée depuis plusieurs années à la crise sécuritaire et à ses conséquences sociales.

La commune de Dédougou accueille aujourdhui un nombre croissant de déplacés internes, vivant dans des conditions précaires, souvent sans abris décents ni accès régulier à la nourriture et à l’hygiène de base.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo