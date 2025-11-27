Burkina-Mouhoun-Développement-Session

Mouhoun/Session ordinaire : La commune de Tchériba ajuste ses taxes pour améliorer ses performances économiques

Tchériba, 25 nov. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tchhériba, Ousseni Logora, a présidé, le mardi 25 novembre 2025, la quatrième session ordinaire de ladite commune. Ses taxes ont été ajustées pour améliorer ses performances économiques.

Les travaux de la 4e session ordinaire de la commune de Tchériba, ont porté sur cinq points inscrits à l’ordre du jour.

Les membres ont d’abord examiné et adopté le procès-verbal de la troisième session ordinaire, avant de se pencher sur le rapport de l’ordonnateur.

La session a été marquée par la présentation, l’analyse et l’adoption du budget primitif, gestion 2026, arrêté à 89 687 395 F CFA, couvrant le fonctionnement et l’investissement.

A l’issue de cet examen, plusieurs délibérations ont été adoptées. Parmi les décisions majeures, la délégation spéciale a procédé à la révision de la tarification applicable à l’occupation du domaine public.

Désormais, les stations-service s’acquitteront de 25 000 F par pompe et par an, tandis que les kiosques et espaces de loisirs occupant de vastes superficies seront taxés à hauteur de 500 F le mètre carré au-delà de 10 m².

Les étalages ambulants devront verser 2 000 F CFA par jour, et l’occupation des places de marché sera facturée entre 25 F CFA et 100 F CFZ selon les catégories.

Les panneaux publicitaires sont également concernés par ces nouveaux tarifs.

Selon le président de la délégation spéciale de la commune de Tchhériba, Ousseni Logora, cette mesure vise à renforcer les recettes communales dans un contexte de suspension de la redistribution du fonds minier aux collectivités territoriales.

Elle devrait également améliorer la performance économique de la commune.

Au chapitre des divers, M. Logora, a salué l’appui de l’Agence belge de développement (Enabel) pour l’amélioration de l’accès à l’eau potable à travers l’installation de branchements privés au sein des ménages et services administratifs et une liste de souscriptions est d’ailleurs ouverte au public à la mairie.

Les membres ont également rendu hommage au deuxième vice-président de la délégation spéciale, Dembélé Karim, jusque-là inspecteur à la CEB de Tchériba et récemment nommé CCEB de Safané.

Ousseni Logora, a exhorté l’ensemble des acteurs locaux à intensifier leurs efforts pour le développement communal.

Il a particulièrement invité les agents percepteurs à une mobilisation accrue, afin de permettre la réalisation des chantiers prioritaires, parmi lesquels la maternité en construction, le CSPS de Oualou, la réhabilitation du poste de santé communautaire de Sao, ainsi que la construction et la réhabilitation de salles de classe.

Agence d’information du Burkina

SLT/SB/HB/OO