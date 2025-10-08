BURKINA-MOUHOUN-CULTURE-ELIMINATOIRES-SRC

Mouhoun/Semaine régionale de la culture du Bankui : Plus de 600 artistes en lice

Dédougou, le 08 oct. 2026, (AIB)- Le gouverneur de la région du Bankui, Babo Pierre Bassinga, a présidé, le mardi 7 octobre 2025 à Dédougou, le lancement de la Semaine régionale de la culture (SRC) édition 2025. Cette rencontre culturelle marque le point de départ des phases éliminatoires régionales en prélude à la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), prévue à Bobo-Dioulasso du 25 avril au 2 mai 2026, sous le thème : « Cultures, jeunesse et transmission des valeurs sociales ».

La capitale du Bankui s’anime depuis ce mardi 07 octobre 2025 au rythme des prestations artistiques, culinaires et sportives, rassemblant les meilleurs talents des provinces du Mouhoun et du Sourou.

Selon le directeur régional de la Culture, Sinaly Djibo, plus de 600 artistes participent à cette édition et ont rivalisé d’adresse et de créativité dans trois grandes disciplines comme les arts du spectacle, l’art culinaire et les sports traditionnels.

Pour sa part, la directrice générale de la SNC, Carole Christiane Sanon/Coulibaly, a salué la mobilisation exemplaire des acteurs culturels et présenté plusieurs innovations majeures.

D’abord, l’organisation anticipée des SRC permettra aux candidats qualifiés de mieux se préparer pour la phase nationale.

Ensuite, la participation de la diaspora est désormais élargie à cinq disciplines, contre trois auparavant.

Autre nouveauté, un système de repêchage permettra aux meilleures troupes classées deuxièmes dans certaines catégories, notamment le ballet et la création chorégraphique, d’accéder à la compétition nationale.

Le chef de canton de Dédougou, parrain de la cérémonie, a souligné que cette manifestation culturelle contribue à la préservation et à la valorisation des coutumes et traditions, piliers essentiels de l’identité du Burkina Faso.

Le gouverneur de la région de Bakui, Babo Pierre Bassinga, a d’abord invité l’assistance à observer une minute de silence à la mémoire des artistes de la province des Banwa, victimes d’une attaque terroriste la veille, alors qu’ils se rendaient à Dédougou pour participer à la SRC.

Il a ensuite salué la résilience des populations et la détermination des artistes à poursuivre la promotion de la culture malgré les défis sécuritaires et économiques.

« La culture est un ciment social qui transcende les différences et constitue un vecteur de paix, d’unité et de cohésion nationale », a déclaré le gouverneur, qui a encouragé les compétiteurs à évoluer dans un esprit de saine émulation et de fraternité.

Durant trois jours de compétition, les artistes du Bankui et du Sourou entendent décrocher leur passeport pour la grande fête culturelle nationale à Bobo-Dioulasso, vitrine par excellence du savoir-faire et de la diversité culturelle du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo