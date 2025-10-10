BURKINA-MOUHOUN-CULTURE-SNC- SELECTION

Mouhoun/Semaine nationale de la culture Bobo 2026 : Les ambassadeurs du Bankui et du Sourou sont connus

Dédougou, le 10 oct. 2025 (AIB)-Les lampions se sont éteints, le jeudi 9 octobre 2025, sur la Semaine régionale de la culture (SRC) des régions du Bankui et du Sourou. L’événement a permis de départager les artistes, troupes et athlètes qui défendront les couleurs de la région lors des phases finales de la 22e Semaine nationale de la culture (SNC), prévues à Bobo-Dioulasso du 25 avril au 2 mai 2026, sous le thème : « Cultures, jeunesse et transmission des valeurs sociales ».

Véritable vitrine du potentiel artistique et culturel du Bankui et du Sourou, la semaine régionale de la culture a refermé ses portes le jeudi 09 octobre 2025 à Dédougou.

La compétition a réuni des participants dans trois grandes catégories à savoir l’art culinaire, les arts du spectacle et les sports traditionnels.

Les concurrents ont rivalisé de talent, de créativité et de savoir-faire devant des jurys composés de professionnels chevronnés du monde de la culture.

Dans la catégorie de l’art culinaire, sept candidats étaient en lice. À l’issue des épreuves, quatre ont décroché leur qualification pour les phases finales de la SNC : Rosalie N. Gnoumou en plats lourds, Naadiya Kéita en plats légers, Oumar Boro en desserts et Thérèse Koné en boissons.

En arts du spectacle, quarante troupes et artistes se sont succédé sur scène sous le regard attentif du jury.

A l’issue des délibérations, conformément aux règlements des Grands prix nationaux des arts et des lettres (GPNAL), neuf lauréats ont été retenus pour représenter la région à la SNC Bobo-Dioulasso 2026.

Il s’agit de la troupe Nazouki des Balé en danse traditionnelle pool adulte, de la troupe Buawadoubata de Kossin en musique traditionnelle instrumentale pool adulte, du groupe Massa de Kossin dans la catégorie vedette de la chanson traditionnelle, du chœur populaire de Bonou dans les Balé, du groupe Bassé en orchestre.

Au compte de la province du Mouhoun, on note la qualification au phases finale de la SNC 2026 de la Compagnie Polaris en création chorégraphique, de Fleur Yasmine Koné en slam, du centre de développement pour enfant de Passakongo en danse traditionnelle pool jeune et de La Lumière de l’aube en ballet.

Dans la catégorie des sports traditionnels, le palmarès fait état de 52 lutteurs et 4 archers qualifiés pour la phase nationale.

Les jurys ont formulé des observations et recommandations à l’endroit des lauréats, les invitant à les prendre en compte pour améliorer leurs performances à la finale de la SNC.

Le gouverneur de la région du Bankui, Babo Pierre Bassinga, a salué la réussite de l’événement, qu’il a présenté comme une illustration de la résilience des populations face aux défis sécuritaires.

Il a rappelé que la culture demeure un socle essentiel sur lequel s’appuyer pour consolider la cohésion sociale, l’unité et la paix.

La Semaine régionale de la culture du Bankui et du Sourou s’est achevée dans une ambiance festive et fraternelle, laissant entrevoir un avenir prometteur pour le rayonnement culturel de la région à la SNC Bobo 2026.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo