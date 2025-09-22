BURKINA-MOUHOUN-DEVELOPPEMENT-COMMUNE-LANCEMENT

Mouhoun/Semaine communale de Dédougou : Paix et cohésion sociale au centre de la SECOD 2025

Dédougou, 22 sept. 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a lancé, le lundi 22 septembre 2025, la quatrième édition de la Semaine communale (SECOD), sous le thème : « La contribution des filles et fils de la commune de Dédougou à la coproduction de la paix et de la cohésion sociale dans un contexte de résilience : enjeux et perspectives». Cette initiative entend renforcer l’unité des populations autour des idéaux de solidarité, de vivre-ensemble et de développement inclusif.

Le lancement officiel de la quatrième édition de la Semaine communale (SECOD), est intervenu ce lundi 22 septembre 2025 dans la matinée à travers un cross populaire suivi de séance d’aérobic qui a mobilisé du beau monde de tout âge, traduisant l’adhésion massive des habitants.

Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a salué l’engagement citoyen des populations et rappelé que la paix et la cohésion sociale se nourrissent de solidarité et de partage.

Il a exhorté les filles et fils de Dédougou à participer activement à l’ensemble des activités prévues, parmi lesquelles des conférences-débats, des compétitions sportives et culturelles, ainsi que des initiatives sociales et communautaires.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Dédougou, Dieudonné Tougfo, a exprimé sa gratitude aux autorités, aux partenaires et aux populations pour leur mobilisation.

Selon lui, le choix du sport pour lancer les festivités illustre le rôle central de la santé et du bien-être dans la dynamique du développement local.

Le PDS, a insisté sur le caractère participatif de la SECOD, qui appelle chaque citoyen à s’investir pour bâtir une communauté soudée et résiliente.

Durant une semaine, la SECOD déroulera un programme varié et structuré autour de quatre grands axes.

Le premier, consacré au sport et aux loisirs, prévoit notamment un cross populaire, des compétitions de cyclisme féminin, d’handisport, de maracana, ainsi que des tournois de pétanque et de scrabble.

Le second axe mettra en lumière l’art et la culture à travers l’Inter’School d’art oratoire, l’académie des arts scolaires, la nuit des lauréats et une foire multisectorielle.

Le troisième axe, centré sur l’impact social, comprendra un mariage collectif, une journée de redevabilité, un concours de plans d’affaires et des opérations d’assainissement et de reboisement.

Enfin, le quatrième axe portera sur la communication et la mobilisation, avec une large couverture médiatique, des émissions radiophoniques sur la sécurisation foncière et la diffusion de capsules audiovisuelles.

Placée sous le patronage du ministre en charge de l’Habitat et le parrainage du président du conseil régional du patronat burkinabè de Bankui, El Hadji Tinga Harouna Compaoré, la SECOD 2025 se veut un cadre privilégié de rencontre, de dialogue et de construction collective.

Avec pour devise « Une commune, un destin », cette quatrième édition ambitionne de raffermir le tissu social, de donner plus de visibilité aux actions de développement communal et d’inspirer des initiatives porteuses pour l’avenir.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo