Mouhoun/Salubrité : Les bacheliers de l’immersion patriotique assainissent la mairie de Safané

Safané, le 22 sept. 2025 (AIB) – Les bacheliers de l’immersion patriotique 2025, ont mené, le lundi 22 septembre 2025, une opération de salubrité à la mairie de Safané. Par ce geste citoyen, ils entendent mettre en pratique les valeurs de civisme et de responsabilité acquises durant leur formation, tout en contribuant à l’embellissement et à la préservation du patrimoine public.

Munis de dabas, de machettes et d’un engagement sans faille, les jeunes de l’immersion patriotique 2025, ont débroussaillé, le lundi 22 septembre 2025, les espaces envahis par les herbes et les ordures, offrant à la collectivité un cadre plus sain et accueillant.

Leur action, au-delà de la simple corvée, s’inscrit dans une démarche citoyenne de préservation du patrimoine commun et de promotion de l’hygiène collective.

Face aux jeunes, le Président de la délégation spéciale (PDS) de Safané, Ali Traoré, a salué l’initiative et a félicité les jeunes pour leur sens élevé du civisme.

Il les a exhortés à demeurer des modèles pour leurs camarades et à incarner, en toute circonstance, les valeurs de discipline, de solidarité et de respect des biens publics.

« Vous êtes appelés à être les porte-flambeaux de la République et à entretenir l’esprit de responsabilité dans chacune de vos actions », a dit Ali Traoré.

Au nom de ses pairs, Siaka Dayo, a réaffirmé l’engagement de sa génération à mettre en pratique les enseignements reçus durant les trente jours d’immersion patriotique.

« Nous voulons que cette expérience ne demeure pas un simple souvenir, mais qu’elle se traduise en actes utiles, bénéfiques non seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures », a-t-il confié.

Cette initiative illustre de manière éloquente l’objectif poursuivi par le programme d’immersion patriotique qui est de transformer la jeunesse en acteurs conscients et engagés, capables de mettre leur savoir et leur énergie au service de la communauté.

En faisant de la connaissance un levier de service et de l’engagement un héritage vivant, ces jeunes bacheliers donnent l’exemple d’une citoyenneté active et responsable.

En définitive, l’action des bacheliers de l’immersion patriotique à Safané rappelle que l’avenir du Burkina Faso se construit à travers la jeunesse, quand celle-ci choisit de s’investir dans le service de la communauté.

A l’image de leur engagement, c’est par des gestes simples mais porteurs de sens que se dessine une nation résolument tournée vers la responsabilité, la solidarité et le progrès partagé.

Agence d’information du Burkina

