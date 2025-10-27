BURKINA-MOUHOUN-SECURITE-REORGANISATION-RECONNAISSANCE

Mouhoun/Réorganisation du dispositif sécuritaire national : La Police nationale se retire de Safané après 41 ans de service

Safané, le 25 oct. 2025 (AIB)-Après plus de quatre décennies de présence continue, la Police nationale a mis fin, le vendredi 24 octobre 2025, à sa mission dans la commune de Safané, province du Mouhoun, conformément au processus de réorganisation du dispositif sécuritaire engagé par les autorités. Ce retrait, marqué par la reconnaissance et la fraternité, s’est déroulé dans une atmosphère de profonde émotion, traduisant les liens de confiance tissés entre les policiers et la population.

Le décret N° 2024-4102/PRES/PM/MDAC/MATM/MEF/MSECU confie désormais aux brigades de gendarmerie la couverture sécuritaire des communes rurales, dont celle de Safané.

En application donc de ce décret, une mission conduite par le Directeur provincial de la Police nationale du Mouhoun, le Commissaire principal Salifou Zallé, a séjourné le vendredi le 24 octobre 2025 au commissariat de district de Safané pour une visite officielle et symbolique avant le départ effectif des policiers.

L’objectif de cette mission était de témoigner la reconnaissance de la Police nationale aux autorités administratives, coutumières, religieuses et à l’ensemble des populations pour leur accompagnement constant.

A tous les niveaux, le DPPN a témoigné sa reconnaissance pour la collaboration qui a permis à la police de remplir ses missions dans la commune de Safané.

« Le départ de la Police nationale ne signifie pas un abandon. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la continuité des services. Nos frères d’armes prendront le relais. La Police nationale ne fuit pas : elle applique une décision nationale pour mieux servir », a déclaré le Commissaire Zallé, invitant les leaders communautaires à porter ce message d’assurance aux habitants.

La tournée de la délégation a donné lieu à des échanges fraternels empreints d’émotion et de gratitude. Le Chef de canton de Safané, Dr Sina Séré, a salué le professionnalisme constant et le dévouement des policiers durant leur mission.

Il s’est réjoui de l’acquisition par la Police nationale d’un domaine dans la commune, symbole de son ancrage institutionnel. « L’État note l’agent, mais les populations notent la qualité du travail », a-t-il rappelé, exprimant sa fierté du travail abattu par les forces de l’ordre.

Du côté des confessions religieuses, la reconnaissance a également été unanime. M. Paul Bazié, représentant les pasteurs, a salué la bonne entente entre la Police et la population. Le Grand Imam Amada Sako a imploré les bénédictions divines pour la paix et la sécurité, tandis que l’Abbé Marc Séri, représentant le curé de la paroisse, a loué une Police proche du peuple et attentive aux besoins de la communauté chrétienne.

Le Commandant de Brigade de la Gendarmerie, l’Adjudant-chef Gaston So, a souligné la qualité de la collaboration entre les deux corps.

« Nos expériences partagées et notre confiance mutuelle resteront un socle solide pour affronter ensemble les défis sécuritaires à venir », a-t-il affirmé.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Safané, Ali Traoré, a également rendu un hommage appuyé à la Police nationale pour sa loyauté et son efficacité.

« Fidèle à sa mission régalienne de protection des personnes et des biens, la Police nationale s’en va de Safané avec honneur et professionnalisme », a-t-il déclaré.

Très ému, le Commissaire de District, le Lieutenant Esaïe Kaboré, a rendu hommage à ses collaborateurs et partenaires.

« Affecté à Safané en septembre 2021, j’ai eu le privilège de diriger une équipe dévouée, loyale et courageuse. Ensemble, nous avons servi la République et les populations avec foi et abnégation », a-t-il confié.

A Safané, la Police nationale laisse derrière elle une empreinte faite de discipline, de service et de proximité avec les citoyens.

Son départ, marqué par la reconnaissance des populations, rappelle que la sécurité est une œuvre collective, fondée sur la solidarité et la continuité de l’action publique.

En se retirant la tête haute, la Police nationale transmet un héritage de confiance et de responsabilité que les forces partenaires et la population entendent préserver pour le bien commun.

Agence d’information du Burkina

