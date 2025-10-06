BURKINA – MOUHOUN – CIVISME – MONTEE COULEURS

Mouhoun/Rentrée scolaire 2025-2026 : Des Burkinabè invités à servir de modèle pour les jeunes générations

Dédougou, 06 oct. 2025 (AIB)- Dans le cadre de la deuxième phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, la montée solennelle des couleurs à l’occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, a eu lieu le lundi 06 octobre 2025 à Dédougou. La cérémonie a rassemblé des membres du gouvernement, des corps constitués de la région de Bankui, ainsi que de nombreux acteurs du monde éducatif.

La cérémonie le lundi 06 octobre 2025 à Dédougou, s’est voulue un moment de communion nationale et de réaffirmation des valeurs de patriotisme, de discipline et de dévouement à la Nation.

A l’issue de la montée des couleurs, le ministre en charge de l’Enseignement secondaire, Dr Boubacar Savadogo, a livré le message du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, adressé au peuple burkinabè.

Il a exhorté les citoyens à faire preuve de discipline, de probité et de responsabilité dans l’accomplissement de leurs devoirs quotidiens.

Dr Boubacar Savadogo, a rappelé que la protection des biens publics et la lutte sans relâche contre la corruption et le racket demeurent des priorités majeures du gouvernement.

Le ministre a souligné que tout acte de négligence, de détournement ou de compromission dans la gestion des ressources publiques constitue une trahison envers la Révolution et le peuple burkinabè.

Il a ainsi invité chaque citoyen à incarner l’intégrité et à servir de modèle pour les jeunes générations.

Le ministre Savadogo, a formulé le vœu d’une rentrée scolaire apaisée, studieuse et citoyenne, placée sous le signe du patriotisme, du travail bien fait et de l’amour de la Patrie.

