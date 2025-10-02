BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-RENTREE-LANCEMENT

Mouhoun/Rentrée scolaire 2025-2026 à Tchériba : Un lancement sous le signe de la résilience et de l’innovation

Tchériba, 1er oct. 2025 (AIB) – Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tchériba, Ousseni Logora, a présidé le mercredi 1er octobre 2025, dans le village de Sirakélé, le lancement officiel de la rentrée scolaire et pédagogique 2025-2026. Placée sous le signe de la résilience et de l’innovation, la cérémonie a mobilisé autorités administratives, responsables coutumiers, corps enseignant, élèves et populations.

Après plusieurs mois de vacances, les établissements scolaires ont rouvert leurs portes pour le compte de l’année 2025-2026.

Dans le département de Tchériba, c’est le village de Sirakélé, qui a servi de cadre au lancement officiel de cette rentrée scolaire et pédagogique, le mercredi 1er octobre 2025, placée sous le signe de la résilience, de l’engagement et de l’innovation.

Le chef de village, Bouvrou Bayoulé, a exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités du pays pour les efforts consentis en faveur du retour de la paix et de la stabilité.

Il a salué le choix de Sirakélé pour abriter la cérémonie et a formulé des bénédictions pour une année scolaire sereine et fructueuse.

Le directeur de l’école primaire publique de Sirakélé, Famizou Tiéné, est revenu sur les performances de son établissement, en rappelant le taux de réussite de plus de 95% enregistré au Certificat d’études primaires (CEP) lors de la dernière session.

Il a réaffirmé la détermination de l’équipe pédagogique à maintenir cette dynamique d’excellence et à accompagner la mise en œuvre des nouvelles orientations éducatives.

Le PDS de Tchériba, Ousseni Logora, a salué la résilience et l’engagement patriotique de la communauté éducative ainsi que de la population locale.

Il a exhorté les acteurs à s’approprier les réformes engagées dans le cadre de la Révolution progressiste et populaire (RPP), en particulier l’introduction de l’anglais, la valorisation des pratiques utilitaires et la promotion des sciences et de la technique, afin de développer la créativité des apprenants, conformément à la vision du Président du Faso.

La cérémonie s’est achevée par une visite des infrastructures scolaires, au cours de laquelle les enseignants ont formulé plusieurs doléances.

Le PDS a rassuré que des mesures seront envisagées pour améliorer les conditions de travail du personnel enseignant ainsi que l’environnement d’apprentissage des élèves.

Agence d’information du Burkina

