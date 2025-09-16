BURKINA-DOUROULA-RENTREE-ADMINISTRATIVE-REOUVERTURE ECOLES

Mouhoun/Rentrée administrative : Le proviseur invite ses collaborateurs à redoubler d’engagement pour le bien-être des élèves

Douroula, 15 sept. 2025 (AIB)- La rentrée administrative s’est tenue, ce lundi 15 septembre 2025, au lycée départemental de Douroula, ainsi qu’aux écoles primaires publiques A et B, avec en perspective la réouverture progressive d’autres établissements dans la commune. Le proviseur, Togo Traoré, a invité ses collaborateurs à redoubler d’engagement pour le bien-être des élèves.

Dans le cadre de la rentrée administrative à Douroula, une rencontre avec le personnel enseignant et administratif a eu lieu au lycée départemental, sous la résidence du proviseur, Togo Traoré.

Il a salué la résilience et le dévouement des agents malgré un contexte marqué par de multiples difficultés.

« Je tiens à féliciter chacun de vous pour les efforts consentis au cours de l’année écoulée. Vous êtes, à bien des égards, les VDP du secteur éducatif», a-t-il déclaré, invitant ses collaborateurs à redoubler d’engagement pour le bien-être des élèves.

Togo Traoré a par ailleurs réaffirmé sa disponibilité à demeurer à l’écoute et aux côtés de ses collègues pour relever les défis qui s’annoncent.

La rentrée administrative a également été marquée par la présence des six nouveaux bacheliers de la commune, issus de la classe de terminale A4, qui a enregistré sept candidats.

Ces lauréats ont exprimé leur gratitude à l’endroit de leurs enseignants pour la qualité de l’encadrement reçu, notamment durant l’immersion patriotique.

Le corps professoral les a félicités et a prodigué des conseils avisés pour la poursuite de leurs études supérieures.

Pour sa part, le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB), Dioma Hilaire, a commémoré cette rentrée par une visite de terrain à l’école primaire publique de Koussiri.

Ce village, récemment réinstallé, s’apprête à voir rouvrir son établissement scolaire fermé depuis 2022 en raison de la situation sécuritaire.

« Nous sommes venus constater de visu l’état des salles de classe. Nous avons relevé qu’elles sont utilisables, moyennant quelques retouches », a indiqué le CCEB, visiblement satisfait, accompagné de deux inspecteurs ainsi que du directeur de l’école, Gninizo Tamini.

En rappel, l’année précédente, la commune ne disposait que de 3 établissements fonctionnels : les écoles A et B de Douroula et l’école A de Kirikongo.

Cette année, la carte scolaire s’élargit avec le retour de l’école B de Douroula sur son site d’origine et la réouverture de trois autres structures : l’école B de Kirikongo, l’école franco-arabe de Douroula et l’école de Koussiri.

Cette dynamique traduit, selon les acteurs éducatifs, les efforts constants de l’État pour assurer la stabilité et le retour progressif à une vie scolaire normale dans la commune de Douroula, à la grande satisfaction des populations.

Agence d’information du Burkina

FT/SB/hb/oo