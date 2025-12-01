BURKINA-MOUHOUN-DEVELOPPEMENT-INITIATIVE CITOYENNE -FORMATION

Mouhoun/Renforcement des capacités : 67 femmes en saponification et teinture kôkôdônda

Tchériba, 30 nov. 2025 (AIB)- 67 femmes de la commune de Tchériba ont bénéficié, le dimanche 30 novembre 2025, d’une formation en saponification et en teinture kôkôdônda, portée par professeur d’histoire et de géographie au lycée professionnel régional Nazi Boni de Dédougou, Philbert Zida.

Selon le professeur, Philibert Zida, l’idée de cette action remonte à une rencontre survenue deux ans plus tôt à Dédougou avec des femmes déplacées internes originaires de son village.

Il a expliqué que les femmes étaient venues chercher à manger devant les locaux de la direction provinciale de l’Action sociale et la scène qui l’avait profondément bouleversé et déterminé à agir en faveur de l’autonomisation économique des femmes vulnérables.

Une première session de formation, qu’il avait organisée à ses propres frais, avait mobilisé près de 300 participantes.

Face à l’engouement suscité, M. Zida, a progressivement étendu son initiative à une dizaine de villages de la région, tout en élargissant le contenu des modules offerts.

S’inspirant de la volonté des autorités nationales de promouvoir les tissus traditionnels comme tenues scolaires, l’enseignant a intégré un volet consacré à la teinture kôkôdônda.

L’objectif, a-t-il dit, est de permettre aux mères d’élèves de maîtriser les techniques nécessaires à la confection des uniformes scolaires de leurs enfants, renforçant ainsi leur autonomie et réduisant les charges familiales.

Pour l’étape de Tchériba, la mairie a mis gracieusement des locaux à leur disposition.

Le secrétaire général de la commune de Tchériba, Guiguima Sanou, a salué une initiative qui contribue à renforcer l’autonomisation économique des femmes à travers l’acquisition de compétences génératrices de revenus.

Il a également encouragé les participantes à tirer pleinement profit de cette opportunité qui ont exprimé leur satisfaction.

Géraldine Bado, élève en classe de première A, a vu dans cette formation une opportunité d’apprendre un métier pouvant aider à subvenir à ses besoins.

Quant à Minata Sangaré, elle a témoigné de sa reconnaissance, indiquant qu’il s’agit de la première formation gratuite dont elle bénéficie et qu’elle pourra désormais contribuer davantage aux charges familiales.

Fortement encouragé par la mobilisation observée à Tchériba, M. Zida a exhorté les participantes à mettre en pratique les connaissances acquises et à en faire un levier d’autonomisation.

L’enseignant a annoncé que la prochaine étape de son initiative citoyenne est prévue dans la commune de Safané.

Agence d’information du Burkina

