BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-FORUM EFTP-OUVERTURE

Mouhoun/Réformes du système éducatif au Burkina Faso : Les acteurs régionaux tiennent une rencontre préparatoire

Dédougou, le 13 oct. 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a présidé, le lundi 13 octobre 2025 à Dédougou, la rencontre régionale préparatoire du Forum national sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP). Cette rencontre vise à recueillir les contributions des acteurs régionaux pour une meilleure orientation des politiques nationales en matière d’EFTP.

Placée sous le thème : « Mise en œuvre des réformes pour un système d’enseignement et de formation techniques et professionnels au service du développement endogène du Burkina Faso », la rencontre régionale préparatoire du Forum national sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP), s’est tenue le lundi 13 octobre 2025 à Dédougou.

La création du ministère en charge de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique (MESFPT) traduit cette volonté d’élever la part des apprenants de l’EFTP à 60 % d’ici 2050, gage d’une économie fondée sur les compétences, le savoir-faire et l’innovation.

Le message du ministre en charge de l’Enseignement secondaire, lu par le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a rappelé que la valorisation des compétences techniques et professionnelles constitue un pilier de la souveraineté économique nationale.

Il a indiqué que la rencontre régionale s’inscrit dans le processus de réforme de l’EFTP engagé par le gouvernement pour en faire un moteur du développement endogène.

Il a exhorté les participants à contribuer activement à l’élaboration de propositions concrètes pour adapter les formations aux besoins réels du marché du travail, renforcer la collaboration avec le secteur privé et améliorer la qualité des infrastructures et équipements.

Le message a mis en lumière plusieurs innovations déjà engagées par le gouvernement, notamment la création de passerelles entre l’enseignement général et l’EFTP, la promotion de l’apprentissage en milieu professionnel, et l’organisation de formations qualifiantes au profit des jeunes.

Il a insisté sur la responsabilité collective des acteurs régionaux dans la mise en œuvre effective de ces réformes, afin de doter le pays d’un système d’EFTP inclusif, efficace et durable, capable de soutenir la transformation économique du Burkina Faso.

Durant deux jours, les travaux porteront sur des thématiques clés, dont la vision et la gouvernance de l’EFTP, le partenariat public-privé, les filières et métiers de formation, les conditions d’accès, la gestion des ressources humaines, les infrastructures et équipements, ainsi que le financement durable du système.

Les conclusions attendues de cette rencontre contribueront à l’organisation du Forum national, prévu prochainement, pour consolider la place de l’EFTP comme pilier du développement endogène du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

SB/hb/oo