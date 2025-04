BURKINA-MOUHOUN-SANTE-PROTECTION-VISITE-RETRAITES

Mouhoun/Protection sociale : Plus de 34 mille retraités bénéficient d’une visite médicale gratuite pour améliorer leur bien-être

Dédougou, le 25 avril 2025 (AIB)-Le ministre en charge de la Protection sociale, Mathias Traoré, a lancé, ce vendredi 25 avril 2025 à Dédougou, la 11e édition de la visite médicale annuelle gratuite au profit de 34 143 retraités et des conjoints survivants de retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale (CARFO) et de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Pour cette édition de 2025, la visite médicale organisée le vendredi 25 avril 2025 à Dédougou, devrait toucher 34 143 bénéficiaires.

Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs politiques sociales, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) initient chaque année la visite médicale annuelle gratuite au profit des retraités et des conjoints survivants de retraités de leurs structures.

L’édition de 2025 devrait permettre de réaliser pour chaque retraité et conjoint survivant, une consultation médicale faite par un médecin, réaliser l’ensemble des examens de laboratoires prévus et réaliser des examens de dépistage des cancers de seins et du col de l’utérus chez les femmes retraitées ou veuves.

Elles permettront de prodiguer des conseils d’ordre hygiéno-diététiques, prescrire des médicaments et les orienter vers les spécialistes pour une meilleure prise en charge.

Pour le ministre den charge de la protection sociale, Mathias Traoré, la visite fait désormais parties des offres du système de protection sociale nationale étant entendu qu’elle est consacrée par décret en conseil des ministres et vise l’amélioration du bien-être de nos devanciers des secteurs public et privé.

« La visite médicale au titre de l’année 2025 espère toucher au moins 34 143 retraités de la CNSS et de la CARFO et se déroulera sur la période d’avril à septembre 2025 », a dit le ministre Traoré.

Il a expliqué que pour cette édition, le gouvernement a choisi de généraliser le système de « bon d’achat de médicaments » sur l’ensemble du territoire national.

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Ardjima Combary, a indiqué que cette année, la dimension sociale voulue par les plus hautes autorités est au cœur des préoccupations des différents acteurs notamment des deux ministères.

« Nous voulons marquer véritablement l’engagement du ministère de la santé et partant de tous les professionnels de la santé qui jouent pleinement leur rôle dans le cadre de ce qui est assigné pour faire en sorte que les prestations quotidiennes voulues dans le cadre de ces visites médicales annuelles voulues par les autorités soient effectives », a-t-il dit.

Ardjima Combary, a en outre encouragé les bénéficiaires à une forte adhésion pour répondre aux offres de prestations.

Le président national des retraités du Burkina Faso, Somtabangré Boureima Ouédraogo, a salué l’engagement des plus hautes autorités du pays et les responsables de la CNSS et de la CARFO pour les visites médicales depuis 2007 sans interruption.

Selon lui, les innovations introduites en 2024 que sont les examens biologiques élargies et les bons de pharmacie sont venues répondre aux sollicitations évoquées par les différents membres.

« Grâce à ces innovations, des pensionnés ont pu faire le dépistage des lésions cancéreuses pour les femmes et de la prostate pour les hommes », a soutenu M. Ouédraogo.

Il a salué l’ouverture prochaine du centre de gériatrie de Ouaga et plaider pour le lancement des travaux de celui de Bobo pour la santé des personnes âgées.

La visite médicale connait un accompagnement renouvelé du groupement d’intérêt économique des pharmaciens du Burkina pour la disponibilité des produits pharmaceutiques au profit des pensionnés.

Pour le représentant du groupement, Dr Lombo Cyprien Bicaba, des dispositions sont prises au niveau des pharmacies pour satisfaire les pensionnés en médicaments.

A l’issue de sa consultation, le retraité Pierre Dakio par ailleurs président régional des retraités de la Boucle du Mouhoun, s’est dit satisfait de la visite.

Il a traduit sa reconnaissance au gouvernement et à ses partenaires pour avoir pris à cœur la santé des retraités.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/bz