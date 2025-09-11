BURKINA-MOUHOUN-HUMANITAIRE-MALNUTRITION-LANCEMENT

Mouhoun/Programme SANPROB : La phase 2 lancée en vue d’améliorer la santé des populations les plus vulnérables de la région

Dédougou, 09 sept. 2025 (AIB) – La secrétaire générale de la région de Bankui, Adjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo, a lancé, le mardi 09 septembre 2025 à Dédougou, la deuxième phase du projet d’urgence multisectoriel en santé, nutrition et protection, dénommé SANPROB. Cette initiative vise à améliorer la santé, la nutrition et la protection des populations les plus vulnérables de la région, notamment celles vivant dans des zones enclavées et sévèrement affectées par les crises.

La région de Bankui fait face à des besoins humanitaires croissants, en raison de l’insécurité, des déplacements massifs de populations et de la fragilité des infrastructures sociales de base.

Afin d’apporter une réponse adaptée à cette situation, l’ONG Terre des Hommes Lausanne (TDH), avec l’appui financier du Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, déploie ce programme humanitaire d’envergure.

Cette deuxième étape, prévue sur douze mois, ambitionne de consolider les acquis de la première phase tout en renforçant la résilience des communautés confrontées aux effets conjugués de la précarité et de l’instabilité sécuritaire.

Le projet se décline par des actions concrètes : prévention et dépistage précoce de la malnutrition, prise en charge communautaire des enfants malnutris, distribution de kits alimentaires et d’articles ménagers essentiels (AME), sans oublier l’amélioration de l’accès aux soins de santé, y compris en santé mentale.

Le dispositif prévoit, selon les zones, soit le déploiement d’équipes mobiles, soit la mise en place de postes de santé avancés.

Pour la secrétaire générale de la région de Bankui, Adjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo, l’atelier de lancement visait avant tout à présenter le contenu du projet, à recueillir les observations des participants et à obtenir l’adhésion des parties prenantes afin d’assurer une mise en œuvre concertée.

Elle a salué une initiative qu’elle qualifie de « novatrice et inclusive », car elle va bien au-delà d’une assistance humanitaire classique.

Mme Kientéga, a souligné en particulier l’appui à la prise en charge des enfants retrouvés lors des opérations de sécurisation, ainsi que la formation d’accoucheuses traditionnelles dans les zones privées de centres de santé, afin que les femmes puissent mettre au monde leurs enfants dans des conditions plus sûres.

Elle a exprimé le souhait que les activités prévues se traduisent rapidement par des résultats tangibles au profit des communautés bénéficiaires.

Le coordinateur terrain de Bankui-Terre des hommes Lausanne, Dr Dramane Zongo, a indiqué que cette deuxième phase représente un investissement de plus de 300 millions de FCFA.

Les communes concernées sont Dédougou, Nouna, Kouka et Solenzo, toutes durement éprouvées par la crise sécuritaire.

« A travers ce programme, Terre des hommes entend soutenir l’État burkinabè dans ses efforts d’assistance aux populations vulnérables, en combinant une réponse humanitaire d’urgence et un appui au renforcement des services communautaires », a-t-il précisé.

Le projet SANPROB repose sur trois piliers fondamentaux dont le premier est la santé, avec la réouverture des formations sanitaires dans les zones de retour de populations, leur approvisionnement en consommables médicaux, ainsi que la gratuité des soins.

Les Agents de santé à base communautaire (ASBC) seront également formés à la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant dans les localités où les structures sanitaires restent fermées.

Le deuxième pilier est la protection, qui vise à redynamiser les Comités communaux de protection de l’enfance (CCPE) et à les accompagner dans l’élaboration de plans d’action adaptés.

Le troisième pilier est la sécurité alimentaire et l’assistance d’urgence, à travers l’appui de 100 ménages par la distribution de kits alimentaires et d’AME, ainsi que le déploiement d’équipes mobiles pluridisciplinaires pour répondre aux besoins sanitaires et psychosociaux immédiats.

Avec cette deuxième phase, SANPROB ambitionne de prolonger et d’approfondir son action en conjuguant urgence et développement, afin de renforcer la résilience des populations et de redonner espoir aux familles de la Boucle du Mouhoun affectées par les crises.

Agence d’Information du Burkina

SB/hb/oo