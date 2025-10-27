BURKINA-MOUHOUN-RELIGION-PETIT SEMINAIRE-MESSE-RENTREE

Mouhoun/Petit Séminaire de Tionkuy : Une messe de rentrée scolaire 2025-2026

Dédougou, 26 oct. 2025 (AIB)-Le Secrétaire exécutif diocésain de l’OCADES/Caritas Burkina, représentant l’Évêque du diocèse, l’Abbé André Toé, a présidé, le dimanche 26 octobre 2025, la messe de rentrée scolaire 2025-2026 au Petit Séminaire Saint Paul de Tionkuy, dans le diocèse de Dédougou. A l’occasion, le nouveau directeur, l’Abbé Stanislas Sow, a été installé et un vibrant hommage a été rendu aux enseignants en fin de mission.

C’est dans une ambiance empreinte de ferveur et de reconnaissance que la communauté éducative, les séminaristes, les parents d’élèves et de nombreux fidèles se sont retrouvés pour confier à Dieu la nouvelle année scolaire.

Dans son homélie, l’Abbé André Toé, a invité les séminaristes et l’ensemble du personnel à faire du séminaire une véritable école de vérité, d’humilité et de foi.

Il les a exhortés à se laisser façonner par Dieu dans la sincérité du cœur et dans le service du prochain.

« Le séminaire doit être un lieu où la lumière du Christ éclaire chaque pas, et où la vérité se vit au quotidien », a-t-il déclaré.

L’officiant a par ailleurs salué l’engagement et la fidélité des enseignants et éducateurs quittant la communauté, rappelant que la mission du formateur est un acte de foi et d’amour dont les fruits dépassent le temps et l’espace.

Ils ont reçu les félicitations de l’ensemble de la communauté pour leur dévouement au service de la formation humaine, intellectuelle et spirituelle des jeunes.

Au nom de ses camarades, le délégué général des séminaristes a exprimé la gratitude des élèves envers leurs formateurs et souhaité la bienvenue aux nouveaux encadreurs ainsi qu’aux nouveaux pensionnaires.

Il a encouragé ses pairs à cultiver la discipline et l’excellence afin de perpétuer la réputation du Petit Séminaire Saint Paul.

Au nom des partants, Benjamin Dama, a exprimé sa gratitude à tous les responsables du Petit Séminaire de Tionkuy pour le temps passé dans la formation des jeunes.

« Nous partons le cœur léger de votre pardon », a-t-il dit.

Installé officiellement dans ses fonctions à travers le rite du dialogue, de la profession de foi, de la remise des clés de la chapelle et la prise du siège, le nouveau directeur, l’Abbé Stanislas Sow, a exprimé sa reconnaissance et sa confiance en la Providence divine.

« Le Seigneur confie souvent des missions extraordinaires à des hommes ordinaires », a-t-il affirmé, plaçant son ministère sous le signe de la grâce et de la collaboration fraternelle.

L’Abbé Sow, a rendu un hommage particulier à Benjamin Dama, enseignant dévoué qui quitte le séminaire après trente-cinq années de service.

Tout comme M. Dama, d’autres enseignants en fin de mission tels Roger Dakouo qui a bouclé aussi un séjour de 35 ans et Bertin Dakouo, un séjour de 25 ans.

Un hommage mérité à ces enseignants qui ont contribué à former plusieurs générations de séminaristes dont plusieurs prêtres.

La célébration, ponctuée de chants, de prières et d’expressions de joie, a été un moment de communion et de renouveau spirituel pour toute la communauté éducative de la « Cité de Saint Paul » de Tionkuy.

Elle marque le début d’une nouvelle année scolaire placée sous le sceau de la fidélité, de la foi et de la persévérance.

Au cours de la célébration, des prières ont été dites à la demande des autorités du pays pour les martyrs de l’insurrection populaire de 2014, pour les FDS et les VDP et pour la paix au Burkina Faso.

Fondé en 1961 pour accompagner la croissance humaine et spirituelle des jeunes appelés au sacerdoce, le Petit Séminaire Saint Paul de Tionkuy, premier établissement d’enseignement secondaire de la région de la Boucle du Mouhoun, demeure un pilier essentiel de la pastorale vocationnelle du diocèse de Dédougou.

En ce début d’année, il réaffirme sa mission de former des hommes de foi, de conviction et de service, au cœur d’un monde en quête de repères.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo