BURKINA-MOUHOUN-RELIGION-PAQUES-CELEBRATION

Mouhoun/Pâques 2025 : L’Abbé Ferdinand Gnoumou invite les chrétiens à s’engager dans des actions de solidarité

Dédougou, le 21 avril 2025 (AIB)-La Cathédrale Sainte Anne de Dédougou a vibré au rythme de la joie et de l’espérance, à l’occasion de la fête de Pâques, le dimanche 20 avril 2025. La messe a été présidée par le curé de la paroisse, l’Abbé Ferdinand Gnoumou, qui a invité les chrétiens à vivre pleinement leur foi et à s’engager dans des actions de solidarité et de paix.

Les autorités régionales de la Boucle du Mouhoun, avec à leur tête le gouverneur de la région, ont marqué de leur présence, le dimanche 20 avril 2025, à la célébration de la mort et la résurrection du Christ à la paroisse Sainte Anne de Dédougou.

Les fidèles ont prié pour la paix au Burkina Faso, pour les autorités et les dirigeants de notre pays et pour la cohésion et le vivre ensemble des populations.

Dans son exhortation, le Curé de la paroisse Cathédrale de Dédougou, Abbé Ferdinand Gnoumou, a indiqué que la fête de Pâques est la plus grande des fêtes chrétiennes en ce sens qu’en cette fête on célèbre le cœur de la foi chrétienne par la passion, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus Christ.

Il a encouragé tous les participants à vivre pleinement leur foi et à s’engager dans des actions de solidarité et de paix. La célébration de Pâques ne s’est pas limitée à la messe.

« Nous célébrons la vie retrouvée en Dieu, le nouveau commencement pour nous chrétiens », a dit Abbé Gnoumou.

L’Abbé Gnoumou a souligné que cette période de Pâques est synonyme de renouveau et d’espérance.

« En suivant les pas du ressuscité, nous ne devons plus avoir peur de ce qui nous arrive, de ce qui nous traumatise. Dans la confiance, suivons les pas du ressuscité et nous vivrons dans sa paix, dans son amour » a-t-il souligné.

202 fidèles ont reçu le baptême, 312 la confirmation, et 107 participants ont reçu la première communion.

De plus, deux promesses de vie ont été faites, symbolisant un engagement spirituel fort au sein de la communauté.

Le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga a exhorté les fidèles à continuer de prier pour la paix dans le pays.

Il a insisté sur l’importance de soutenir les autorités et tous ceux qui œuvrent pour la survie et la prospérité de la nation.

« Ce matin, nous avons fait le déplacement de la Cathédrale de Dédougou pour saluer les fidèles catholiques qui célèbrent la résurrection du Christ et nous tous avec. Nous sommes morts et ressuscités avec le Christ », a expliqué le gouverneur.

M. Bassinga a indiqué qu’ils sont venus saluer leurs frères et sœurs de la communauté catholique pour leur dire qu’ils sont de tout cœur avec eux et leur témoigner leur reconnaissance pour leurs prières.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/bz