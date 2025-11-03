BURKINA-MOUHOUN-ARMEE-COMMEMORATION-MARTYRS

Mouhoun/Monument des Martyrs du Camp Nazi Boni de Dédougou : Un hommage solennel aux héros de la liberté

Dédougou, 2 nov. 2025 (AIB)-La garnison de Dédougou a rendu, le dimanche 2 novembre 2025, un hommage aux martyrs du camp Nazi Boni, à l’occasion d’une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au monument érigé en leur mémoire. L’événement, placé sous la présidence du Commandant de la 5ᵉ région militaire, Lieutenant-colonel Sosthène Idrissa Coulibaly, a connu la présence du gouverneur de la région de Bankui.

Les autorités administratives, militaires et paramilitaires, étaient présentes à la cérémonie de dépôt de gerbes, le dimanche 2 novembre 2025, au monument érigé en mémoire martyrs du camp Nazi Boni.

Les participants ont observé un moment de silence à la mémoire de ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour la liberté et la dignité.

Le dépôt de gerbes, geste hautement symbolique, a traduit la reconnaissance de la Nation à l’endroit de ses fils et filles tombés pour la patrie.

Cet hommage, vise à entretenir la flamme du souvenir et à transmettre aux générations futures l’amour de la patrie et le sens du devoir.

Symbole de résilience et de fidélité à la mémoire nationale, la commémoration des martyrs du camp Nazi Boni demeure un repère moral pour l’ensemble des Burkinabè.

Elle rappelle que la paix et la liberté ont un prix, celui du sacrifice consenti par les héros d’hier pour les générations d’aujourd’hui.

En honorant ses martyrs, la garnison de Dédougou a réaffirmé la détermination des Forces armées nationales et du peuple burkinabè à poursuivre l’œuvre de leurs devanciers, dans la quête d’une Nation unie, souveraine et réconciliée avec son histoire.

Agence d’information du Burkina

SB/HB/OO