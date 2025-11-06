BURKINA-MOUHOUN-CIVISME-MONTEE-COULEURS

Mouhoun/Montée des couleurs : Les élèves exhortés à faire preuve de civisme dans leurs actes quotidiens

Bondokuy, 6 nov. 2025 (AIB)-La directrice du Collège d’enseignement général (CEG) de Dampan, dans la commune de Bondokuy, Awa Kondombo, a présidé, dans la matinée du jeudi 6 novembre 2025 au sein de l’établissement, la première montée des couleurs. Elle a exhorté les élèves à faire preuve de civisme et de responsabilité dans leurs actes quotidiens.

Dès 6h50 du jeudi 6 novembre 2025, élèves et encadreurs se sont rassemblés dans la cour du Collège d’enseignement général (CEG) de Dampan, pour participer à cette cérémonie civique, présidée par la directrice de l’établissement, Awa Kondombo.

L’atmosphère était marquée par le recueillement et le respect des symboles de la Nation.

L’hymne national du Burkina Faso, « Le Ditanyè », a retenti été repris en chœur par les élèves, déterminés et fiers de proclamer haut et fort la devise nationale : « La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons ».

Mme Kondombo, a exhorté les élèves à faire preuve de civisme et de responsabilité dans leurs actes quotidiens.

« Être citoyen, c’est être un partenaire de son pays », a rappelé la directrice du CEG de Dampan, en soulignant que chaque montée des couleurs doit symboliser l’attachement à la patrie, la discipline et le respect des valeurs républicaines.

Elle a également invité les élèves à considérer ce rituel hebdomadaire comme un moment d’unité, d’engagement et de méditation sur le rôle que chaque Burkinabè doit jouer dans la construction d’un pays fort et prospère.

Le prochain rendez-vous est fixé au lundi 10 novembre 2025, dans le même esprit de civisme et ce, conformément aux orientations du ministère en charge de l’Enseignement secondaire.

Agence d’information du Burkina

